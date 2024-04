DIRETTA/ Juventus Torino Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (29 aprile 2024)

DIRETTA JUVENTUS TORINO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Juventus Torino Primavera apre le porte al derby: ormai salvi i giovani bianconeri, che però hanno rischiato tanto con un girone di ritorno nel quale hanno ottenuto appena 12 punti. In particolare dopo la vittoria contro la Sampdoria c’è stato un periodo nero con ben cinque sconfitte (tre consecutive) e due pareggi, finalmente dopo sette turni senza festeggiare è arrivato il blitz sul campo dell’Atalanta, la vittoria esterna mancava dal 5 novembre e naturalmente anche questo ha contribuito a chiudere le porte dei playoff alla Juventus di Paolo Montero.

Diretta/ Inter Torino (risultato finale 2-0): Calhanoglu fa partire la festa scudetto! (28 aprile 2024)

Il Torino invece vuole la post season, e la può ottenere: nelle ultime partite a dire il vero i giovani granata hanno parecchio faticato, dopo il brillante successo in casa della Roma sono arrivate cinque sconfitte di cui alcune pesanti (1-4 interno contro l’Atalanta, 1-5 a Firenze) ma anche qualche vittoria, peraltro caratterizzata dal numero quattro che corrisponde ai gol segnati, contro Monza, Genoa e Frosinone. Adesso vedremo, perché nel derby sono i granata ad avere più motivazioni ma è una partita che anche i bianconeri vogliono vincere: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo, la diretta di Juventus Torino Primavera sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

FORMAZIONI INTER TORINO/ Quote, Dumfries frenato dalla squalifica (Serie A 34^ giornata, 28 aprile 2024)

JUVENTUS TORINO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Se si vuole visionare la diretta Juventus Torino Primavera il canale è sempre quello ovvero il 60. Sportitalia infatti continua, come ormai da anni, a detenere i diritti del massimo campionato giovanile italiano.

Anche senza tv sarà possibile assistere alla gara tramite diretta streaming. Le opzioni sono due: applicazione scaricabile ovunque e sito web.

JUVENTUS TORINO PRIMAVERA, APRILE SI CHIUDE CON LA STRACITTADINA

Ci sono partite che si presentano da sole, basta nominare le squadre per creare subito un atmosfera diversa. Questo è il caso della diretta Juventus Torino Primavera, derby della Mole in programma lunedì 29 aprile alle ore 18:00. Partiamo dagli obiettivi con i bianconeri ormai fuori dai playoff così come salvi poiché il Frosinone non può più raggiungere la Juventus. Per questo, è stata decisiva la vittoria per 1-0 con l’Atalanta.

Video/ Torino Frosinone (0-0) highlights: i gialloblu sprecano troppo (21 aprile 2024, Serie A)

Il Torino invece si gioca moltissimo. In caso di successo, i granata consoliderebbero il quinto posto andando a +3 dal Sassuolo e a -3 dalla Lazio quarta. Inoltre, per il Toro sarebbe in caso di vittoria la seconda consecutiva dopo il 4-2 inflitto al Frosinone. Saranno settimane decisive per i granata che dopo il derby hanno Sampdoria, Bologna e Milan.

JUVENTUS TORINO PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ora a dare uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Juventus Torino Primavera. I bianconeri scenderanno in campo con il modulo 5-3-2. Tra i pali Vinarcik, Pagnucco e Turco i terzini con il trio centrale Benia, Gil e Savio. Crapisto e Owusu mezzali mentre Florea regista e il duo offensivo Anghelè-Mancini.

Il Torino replica invece con l’assetto tattico 4-2-3-1. In porta saldo Abati, difeso qualche metro più avanti da Marchioro, Dellavalle, Mendes e Muntu. In mediana ci sarà la coppia Dalla Vecchia e Ruszel mentre la ricca batteria di trequartisti vedrà Dell’Aquila, Perciun e Njie con davanti Padula.

JUVENTUS TORINO PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se volete scommettere, ecco le quote della diretta Juventus Torino Primavera. La squadra favorita rimane quella bianconera nonostante la classifica a 2,30 contro i 2.52 del 2 fisso e i 3.45 della X.

Per i bookmakers lo spettacolo non mancherà con l’Over 2.5 a 1.52 e l’Under a 2.20. Infine, Gol a 1.45 e No Gol a 2.40.juven

© RIPRODUZIONE RISERVATA