Diretta Juventus Torino Primavera/ Streaming video tv: giorno di derby!

DIRETTA JUVENTUS TORINO PRIMAVERA: ALTA TENSIONE!

Juventus Torino Primavera, in diretta alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, venerdì 10 marzo 2023, sarà uno dei due anticipi che apriranno il programma della ventitreesima giornata del Campionato Primavera 1, sesto turno del girone di ritorno del massimo torneo giovanile del calcio italiano. Un rapido sguardo alla classifica ci aiuta a capire che la diretta di Juventus Torino Primavera, oltre ad avere l’indiscutibile fascino di un derby di spicco pure a livello giovanile, sarà anche un delicato scontro diretto per i playoff, con i bianconeri che sono nel terzetto di squadre al terzo posto con 39 punti e gli ospiti granata che sono sesti, ma in realtà con un solo punto di distacco e quindi con l’obiettivo del sorpasso sui cugini.

Juventus e Torino Primavera si confermano quindi come due significative realtà del campionato 2022-2023 e stanno lottando per le posizioni di vertice, anche se adesso sono accomunate dal desiderio di tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi a testa. La Juventus settimana scorsa non è andata oltre il pareggio casalingo per 1-1 contro il Verona, ma anche lo 0-0 del Torino sul campo del Cesena fanalino di coda ad essere onesti è stato un risultato deludente. Oggi il derby potrebbe rilanciare almeno una delle due: le premesse sono decisamente stuzzicanti, che cosa ci dirà la diretta di Juventus Torino Primavera?

JUVENTUS TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Torino Primavera sarà garantita dai canali di Sportitalia, che ormai da anni è la casa del Campionato Primavera 1 e che offrirà anche una doppia possibilità per seguire la diretta streaming video di Juventus Torino Primavera, cioè sul sito Internet dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com oppure anche tramite l’app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO PRIMAVERA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Juventus Torino Primavera. I padroni di casa bianconeri allenati da Paolo Montero potrebbero presentare un modulo 4-4-2, con questi possibili undici titolari: Daffara in porta, protetto dalla difesa a quattro formata da destra a sinistra da Valdesi, Citi, Muharemovic e Rouhi; la coppia in mediana dovrebbe invece essere formata da Boende e Ripani, mentre sulle fasce ecco Hasa a destra e Yildiz a sinistra, entrambi con qualità offensive per sostenere il tandem d’attacco con Turco e Anghelé.

La risposta di mister Giuseppe Scurto e del suo Torino Primavera dovrebbero invece concretizzarsi nel modulo 4-4-2 e indichiamo questi possibili undici titolari: il portiere Passador e davanti a lui la retroguardia a quattro composta da Dembelé, N’Guessan, Dellavalle e Opoku da destra a sinistra; altra linea a quattro a centrocampo, in questo caso con Ciammaglichella, Ruiz, Ruszel e Weidmann che dovrebbero essere titolari, così come Ansah e Jurgens, che potrebbero formare l’attacco granata per il derby.











