Diretta/ Juventus Torino (Serie A) streaming video e tv: derby a due facce

DIRETTA JUVENTUS TORINO: PRIMO DERBY DI PIRLO DA ALLENATORE!

Juventus Torino, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino in programma sabato 5 dicembre 2020 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie A. Derby a due facce con la Juventus che sta cercando di ritrovare forma e fiducia e il Torino che si trova invece impelagato nelle zone basse della classifica come da tempo non accadeva ai granata. In attesa della grande sfida contro il Barcellona che potrebbe però spostare poco nella classifica del girone di Champions, i bianconeri devono provare ad accelerare dopo il pareggio di Benevento che ha fatto allontanare la squadra a 6 punti dal Milan capolista. Il Torino ha mancato anche l’occasione interna contro la Sampdoria, restando terzultimo in classifica con 6 punti in 9 partite. Con 22 gol finora incassati quella granata è la peggior difesa della Serie A, in più nei derby di campionato il Toro è reduce da 5 sconfitte e un solo pareggio negli ultimi 6 precedenti, con la vittoria del 26 aprile 2015 che resta l’unico successo in ben 25 anni di stracittadine per i granata.

DIRETTA JUVENTUS TORINO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Torino sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO

Le probabili formazioni di Juventus Torino, sfida che andrà in scena presso l’Allianz Stadium di Torino. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Andrea Pirlo con un 4-4-2: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Frabotta; Arthur, Rabiot, Chiesa, Ramsey; Dybala, Ronaldo. Gli ospiti guidati in panchina da Marco Giampaolo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Sirigu; Nkoulou, Bremer, Lyanco; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Belotti, Verdi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie A tra Juventus e Torino queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.40, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 5.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 7.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA