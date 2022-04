Diretta/ Juventus Torino streaming video tv: derby della Mole (Primavera)

DIRETTA JUVENTUS TORINO PRIMAVERA: SPETTACOLO!

La diretta Juventus Torino, venerdì 29 aprile 2022 alle ore 19.00 presso lo Juventus Training Center, sarà una sfida valida per la 32^ giornata di Primavera 1. Derby della Mole tra due squadre che stanno vivendo momenti differenti. La Juventus si sta giocando punto a punto l’accesso ai play off Scudetto, con una lunghezza di vantaggio sulla Sampdoria settima e dopo la delusione del ko contro il Benfica nella UEFA Youth League in una tiratissima semifinale.

Il Torino sembra aver mollato gli ormeggi, quella in casa contro l’Inter è stata la quarta sconfitta consecutiva e i granata devono ora evitare un clamoroso coinvolgimento in zona play out, con la classifica che si è estremamente accorciata alle loro spalle. Il derby d’andata ha regalato gol e spettacolo, con la Juventus che si è imposta col punteggio di 3-4 contro il Toro ospitante.

DIRETTA JUVENTUS TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Torino Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Torino Primavera, match che andrà in scena allo Juventus Training Center. Per la Juventus, Andrea Bonatti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Rouhi; Mulazzi, Bonetti, Turicchia, Iling; Mbangula, Chibozo. Risponderà il Torino allenato da Federico Coppitelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Milan; Savini, Baeten, N’Guessan, Anton; Garbett, Angori, Dellavalle; Caccavo, Zanetti, Gineitis.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Torino Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











