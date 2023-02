DIRETTA/ Juventus Torino video streaming tv: è il derby della Mole numero 206

DIRETTA JUVENTUS TORINO: I TESTA A TESTA

Passiamo ad analizzare per la diretta di Juventus Torino i precedenti del derby della Mole. In tutte le categorie la sfida, considerando anche quando si è giocata con i granata in casa, si è disputata in 205 occasioni con 91 successi per i bianconeri, 56 per il Toro e 58 pareggi. La Juve ha segnato 305 volte con il Toro che ne ha fatti 242. L’ultima volta allo Stadium ci porta allo scorso anno quando la gara terminò col risultato finale di 1-1 il 18 febbraio dell’anno passato.

Il match fu sbloccato nel primo tempo da de Ligt con pareggio nella ripresa di Belotti. La Juve non vince in casa contro i cugini dal 2-1 del 5 dicembre 2020. E dire che gli ospiti erano andati avanti al nono con N’Koulou. Nel finale arrivarono i gol di McKennie e Bonucci per il clamoroso ribaltamento. Il Torino non vince in trasferta contro questo avversario addirittura dal 9 aprile del 1995 quando era alla sua prima stagione in bianconero Marcello Lippi, una vita fa. (Matteo Fantozzi)

JUVENTUS TORINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Torino non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di Juventus Torino sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

JUVENTUS TORINO: JURIC TENTA IL COLPACCIO!

Juventus Torino, in diretta martedì 27 febbraio 2022 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valida per la 24^ giornata del campionato di Serie A. Dopo il non esaltante 2-2 in casa contro la Cremonese, granata chiamati a sfatare il tabù derby per dimostrare di poter davvero puntare all’Europa. Dal 1995 a oggi, ovvero negli ultimi 28 anni, il Torino ha vinto il derby solo in un’occasione e mai in casa dei bianconeri, dove pure hanno pareggiato 1-1 l’ultimo precedente grazie a un gol di Belotti il 18 febbraio 2022.

La Juventus non perde in casa contro il Torino dall’1-2 del 9 aprile 1995, nelle ultime 6 partite ufficiali i bianconeri hanno ottenuto 5 vittorie e un pareggio in casa contro il Nantes, riuscendo comunque a superare il turno in Europa League grazie allo 0-3, con tripletta di Angel Di Maria, nel match di ritorno di giovedì scorso. Il derby d’andata in casa del Torino se l’è aggiudicato la Juventus, successo di misura con un gol di Dusan Vlahovic nell’ultimo quarto di gara.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO

Le probabili formazioni della diretta Juventus Torino, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro, De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Di Maria. Risponderà il Torino allenato da Ivan Juric con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilic, Linetty, Vojvoda; Karamoh, Miranchuk; Sanabria.

JUVENTUS TORINO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











