Diretta Juventus Torino/ Streaming video tv: la capolista alla prova derby (Serie A)

Juventus Torino, partita che verrà diretta dal signor Maresca, si gioca alle ore 17:15 di sabato 4 luglio: all’Allianz Stadium viene inaugurata la 30^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020, e non poteva esserci modo migliore visto che stiamo parlando del derby della Mole. Partita che sfugge sempre ad ogni pronostico: all’andata la sfida era stata equilibrata e risolta dal primo gol italiano di Matthijs De Ligt. La Juventus nell’ultimo turno si è imposta di autorità a Genova confermando il +4 sulla Lazio, e nonostante il vantaggio sa di avere pochi margini di errore in queste gare, anche perché il calendario non è semplicissimo; la Lazio per di più arriva da due rimonte consecutive che hanno certificato il suo ottimo stato mentale, il secondo ribaltone è avvenuto proprio ai danni del Torino che, cadendo sul proprio terreno di gioco, è andato incontro alla seconda sconfitta in serie e rimane in una posizione di classifica traballante. Sarà allora interessante assistere al derby della Mole e scoprire quello che succederà nella diretta di Juventus Torino; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium possiamo fare una rapida valutazione di quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Torino sarà trasmessa in esclusiva per i soli abbonati alla televisione satellitare: salvo variazioni di palinsesto il canale di riferimento dovrebbe essere Sky Sport Serie A (numero 202 del vostro decoder) e ci sarà come sempre la possibilità di seguire questa partita di campionato attraverso il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, installandovi l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO

Per Juventus Torino non ci aspettiamo troppi cambi né da una parte né dall’altra: Maurizio Sarri può certamente meditare un po’ di turnover in vista della trasferta di San Siro, e per esempio dare spazio a Matuidi che ha riposato martedì sera. Con lui la mediana sarebbe composta da Bentancur e Pjanic, mentre in difesa si va verso la conferma di Cuadrado e Danilo sulle corsie laterali con uno tra Bonucci e De Ligt che potrebbe prendersi un turno di riposo, sostituito da Rugani mentre si aspetta che Chiellini torni al 100%. In porta Buffon potrebbe scalzare Szczesny, davanti invece il dubbio maggiore riguarda Douglas Costa che potrebbe tornare titolare a scapito di Bernardeschi, Higuain incalza Dybala partendo comunque sfavorito mentre sarà confermato Cristiano Ronaldo. Il Torino è sfuggito alla tagliola delle tante diffide, e dunque Moreno Longo ha tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Baselli: davanti a Sirigu si va verso il ritorno di Izzo, che completerà il pacchetto arretrato insieme a Nkoulou e Bremer, poi due esterni che dovrebbero essere Ansaldi e Berenguer con De Silvestri e Ola Aina pronti a giocarsi comunque il posto. Sulla mediana si dovrebbe giocare ancora a tre: sicuro del posto l’ex di giornata Rincon, dovrebbero rientrare nella formazione titolare anche Lukic e Meité mentre balla la posizione di Edera, in ballottaggio con Verdi per andare ad affiancare Belotti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Juventus Torino e un pronostico sul derby, le quote fornite dall’agenzia Snai ci dicono che sono ovviamente i bianconeri ad avere il vantaggio del pronostico: il segno 1 per la loro vittoria vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma corrispondente a 1,30 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, arriviamo invece ad un valore di ben 9,50 volte la puntata sul segno 2 che identifica il successo granata. Il pareggio, regolato come sempre dal segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 5,25 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



