Diretta Juventus Torino, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dall'Allianz Stadium per l'undicesima giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA JUVENTUS TORINO (RISULTATO 0-0): CI PROVA COCO DI TESTA

Inizia la sfida tra Juventus e Torino. Locatelli calcia dalla distanza, sfera deviata in angolo. Ngonge per Pedersen, il cross viene messo in angolo da Koopmeiners. Conceicao parte in contropiede, sul tiro grandissima chiusura di Maripan. Scambio tra Ilic e Vlasic, chiude bene Kalulu. Yildiz in mezzo, libera bene la difesa del Torino. Thuram serve Vlahovic, grandissimo pallone per McKennie chiuso alla grande da Ismajli. Lancio lungo per Pedersen che cade e non aggancia, siamo giunti al ventesimo minuto di gara, non si sblocca il match. Sponda di Casadei per Coco, colpo di testa centrale. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA JUVENTUS TORINO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Juventus Torino è una partita che verrà mandata in onda solamente da DAZN. La piattaforma ha infatti l’esclusiva per trasmettere questo evento sportivo in streaming sul suo sito web o tramite l’applicazione ufficiale. Chi fosse al contempo abbonato a Sky potrà vedere la sfida in televisione sul canale Zona Dazn 214 avendo attivato l’opzione.

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta Juventus Torino fa finalmente capolino: è il derby della Mole, la stracittadina è conosciuta da entrambi gli allenatori che l’hanno vissuta in altre piazze, Marco Baroni ad esempio anche quella bianconera pur se si parla di Primavera. Luciano Spalletti ha sfidato il Milan in due stagioni: il primo derby è stato storico, vinto 3-2 con la tripletta di Mauro Icardi e il rigore decisivo al 90’, nel secondo ha fatto 0-0 mentre nel campionato seguente è andata ancora meglio, doppio successo con il primo firmato sempre Icardi al 92’, il secondo per 3-2 quando formalmente si era in casa del Milan.

Poi ovviamente ci sono i derby ai tempi della Roma, in cui ha conosciuto cinque sconfitte tra cui una decisiva per l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia; Baroni l’anno scorso, sulla panchina della Lazio, ha perso l’andata e pareggiato il ritorno. Oggi storia nuova, contesto diverso ma sensazioni molto simili; vedremo allora, intanto dobbiamo fornire le formazioni ufficiali perché ci siamo, la diretta Juventus Torino comincia!

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; Mckennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti. TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajili, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Lazaro; Vlasic; Ngonge, Simeone. All. Baroni. (agg. di Claudio Franceschini)

UNA SFIDA PER RILANCIARSI

Si giocherà dalle ore 18:00 di sabato 8 novembre 2025 la diretta Juventus Torino. Presso l’Allianz Stadium situato nel capoluogo piemontese potremo assistere ad un derby cittadino che potrebbe rilanciare in classifica una delle due formazioni impegnate in campo quest’oggi per il prosieguo della stagione 2025/2026 che si sta disputando.

I bianconeri, che in settimana se la sono dovuta vedere con lo Sporting di Lisbona in Champions League, sono al sesto posto in Serie A con i loro diciotto punti, al pari del Bologna che li precede. Tornati al successo in trasferta contro la Cremonese, gli uomini di mister Spalletti si preparano ad affrontare un impegno comunque sempre diverso dalle altre partite.

La Juve cercherà di aggiudicarsi i tre punti in palio sperando così di agganciare la Roma, il Milan e l’Inter in modo tale da tenere a distanza pure le inseguitrici come il Como, la Lazio e l’Udinese. Un po’ più indietro troviamo il Torino, in tredicesima posizione con altrettanti punti racimolati dall’inizio del torneo, esattamente come il Sassuolo e l’Atalanta.

I granata, che non perdono da cinque gare, arrivano da due pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali maturato per 2 a 2 fra le mura amiche contro la neo promossa Pisa. Se riusciranno a trionfare, i calciatori guidati da mister Baroni potranno sperare di avvicinare la zona valida per l’accesso alle coppe europee e, in caso contrario, potrebbero essere avvicinate da due compagini partite con l’obiettivo di salvarsi come il Cagliari ed il Lecce.

DIRETTA JUVENTUS TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juventus Torino: mister Spalletti continuerà a puntare sul modulo 3-5-2 con Di Gregorio in porta, Kalulu, Gatti e Koopmeiners in difesa, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Khéphren Thuram e Kostic a centrocampo, Vlahovic e Yildiz in attacco. Stesso schieramento di partenza pure per i granata di mister Baroni e quindi sarà 3-5-2 con Paleari fra i pali, Ismajli, Maripan e Coco nelle retrovie, Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic e Lazaro nel mezzo, Che Adams e Simeone come coppia d’attacco.

DIRETTA JUVENTUS TORINO, LE QUOTE

Il derby del capoluogo piemontese in programma con la diretta Juventus Torino pare essere a senso unico se prendiamo in considerazione le quote delle varie agenzie di scommesse sportive emesse in relazione all’esito finale del match. Secondo quanto suggerito appunto da Sisal, ad esempio, si nota che la Vecchia Signora è l’indiscussa favorita per la vittoria con l’1 fissato a 1.52. I granata dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per avere ragione dei rivali con il segno 2 quotato a 6.50 ed il pareggio pagato invece dall’x a 4.00.