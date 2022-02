DIRETTA JUVENTUS TORINO/ Video streaming tv: la grande storia del derby della Mole

DIRETTA JUVENTUS TORINO: TESTA A TESTA

Soffermiamoci sui precedenti della diretta di Juventus Torino. Il derby della Mole si è disputato per 153 volte in Serie A dal 1929 a oggi. Il bilancio è nettamente in favore della Vecchia Signora che ha vinto in 74 occasioni rispetto alle 35 dei granata mentre 44 sono i pareggi. La Juve ha segnato 237 reti mentre il Toro ne ha siglate 155. In casa dei bianconeri invece si è giocato 76 volte con 40 successi dei bianconeri, 16 dei granata e 20 pari. I gol fatti dai bianconeri sono 131 mentre 77 dai granata.

Lo scorso anno i bianconeri si imposero col risultato di 2-1 in una gara piena di emozioni. I granata erano andati avanti al nono con N’Koulou e la gara era rimasta nelle loro mani a lungo fino al pareggio di McKennie al 79esimo preceduto da un altro gol di Cuadrado annullato per fuorigioco dal Var. Bonucci ribaltava la partita nel finale. Gara spesso decisa da gol nei minuti finali questo derby ha sempre entusiasmato il pubblico. La squadra oggi allenata da Ivan Juric non vince la stracittadina in trasferta addirittura dall’aprile del 1995 in un match terminato col risultato finale di 1-2. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA JUVENTUS TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Torino non è disponibile: questa partita della 26^ giornata di Serie A non è una di quelle che sono fornite dalla televisione satellitare (che ne ha tre per turno) e dunque l’unico modo per assistervi è quello di sottoscrivere un abbonamento a DAZN, che come sappiamo ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le gare del campionato. La visione diretta di Juventus Torino sarà in streaming video; potrete avvalervi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure di una smart tv dotata di connessione a internet.

DERBY MOLTO DELICATO!

Juventus Torino è in diretta dall’Allianz Stadium, alle ore 20:45 di venerdì 18 febbraio: inizia oggi la 26^ giornata di Serie A 2021-2022 e l’anticipo è un piatto ricco, il derby della Mole che è sempre molto sentito e che vale tanto per quella che è la situazione attuale. La Juventus arriva dal pareggio in casa dell’Atalanta, tra poco si rimetterà in corsa in Champions League e ci vuole arrivare nel migliore dei modi, cioè con una vittoria che confermi il quarto posto (anche se la Dea ha una partita da recuperare) per non mancare quello che la società considerava naturalmente un obiettivo minimo, anche se non scontato.

Il Torino tutto sommato sta bene, perché ha fatto un salto di qualità rispetto agli anni passati e ha un bel margine sulla zona calda; tuttavia Ivan Juric ha perso un po’ di smalto ultimamente, sabato scorso ha perso in casa contro il Venezia e sarebbe un peccato perdere altre posizioni in classifica, potendo invece avvicinare la zona Conference League. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Juventus Torino; mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali legati al derby, andando a leggere innanzitutto le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO

Qualche dubbio per Allegri nelle probabili formazioni della diretta Juventus Torino. In difesa Alex Sandro, Luca Pellegrini o De Sciglio a sinistra visto che Danilo è squalificato, e quindi a destra giocherà Cuadrado con De Ligt e Bonucci in mezzo, a protezione di Szczesny; Zakaria, McKennie e Arthur (ma anche Rabiot) si giocano due maglie a centrocampo dove Locatelli (matchwinner all’andata) sembra certo del posto, da valutare dunque la mediana che ha tante soluzioni mentre davanti dovrebbe essere confermato il tridente, con Dybala e Morata che agiranno ai lati di Vlahovic.

Il Torino si dispone con il 3-4-2-1: Juric ha perso Praet, quindi ci sarà Pobega a fare coppia con Brekalo sulla trequarti e in appoggio a Sanabria, che resta favorito su Belotti. La difesa verrà formata dalla linea con Djidji, Bremer e Ricardo Rodriguez davanti a Vanja Milinkovic-Savic, poi ecco un centrocampo nel quale la regia è affidata a Lukic, che giocherà al fianco di Mandragora (un ex del derby). Non dovrebbero esserci troppe alternative a questo schieramento; nemmeno sulle fasce, dove Vojvoda verrà nuovamente traghettato a sinistra permettendo così a Singo di essere titolare sull’altro versante.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono naturalmente i bianconeri ad essere favoriti nel pronostico sulla diretta Juventus Torino. L’agenzia Snai ha tracciato le sue quote: il segno 1 per la vittoria della Vecchia Signora vi farebbe guadagnare 1,60 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’ipotesi del successo granata vale 5,75 volte l’importo investito con questo bookmaker. Abbiamo poi il segno X, che identifica il pareggio: in questo caso la vostra vincita sarebbe equivalente a 3,90 volte la giocata.



