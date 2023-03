Diretta/ Juventus U23 Albinoleffe streaming video tv: in equilibrio (Serie C)

DIRETTA JUVENTUS U23 ALBINOLEFFE: RISCATTO POST COPPA PER LA JUVE?

La diretta Juventus U23 Albinoleffe, in programma lunedì 6 marzo alle ore 17:00, racconta di due squadre distanti solo quattro punti nonostante le cinque posizione di differenza. Questo per via di un campionato dalla classifica molto corta. I bianconeri, reduci dalla sconfitta nell’andata di Coppa Italia Serie C contro il Vicenza tra le mura amiche, sono a pari punti con la Virtus Verona decima e dunque ad un soffio dalla zona playoff. I blucelesti invece risiedono al sedicesimo posto e dunque virtualmente ai playout. A complicare la situazione dei lombardi è il rendimento poco felice: con il Renate è arrivata la terza sconfitta di fila.

I giovani bianconeri in casa vanno molto forte. I ragazzi di Brambilla sono terzi nella classifica per rendimento interno con ventisette punti in quindici gare, gli stessi del Vicenza e dietro solo al Lecco, un’autentica corazzata tra le mura amiche. L’Albinoleffe in trasferta, invece, ha un trend tutto sommato equilibrato come testimonia il nono posto nella graduatoria dedicata. Diciannove i punti in quattordici match con l’ultima vittoria esterna arrivata ad inizio febbraio con il Novara.

JUVENTUS U23 ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Juventus U23 Albinoleffe sarà visibile attraverso la piattaforma Eleven Sports, ormai da diversi anni detentrice dei diritti delle sfide dei tre gironi di Serie C. Per visionare l’evento bisognerà abbonarsi attraverso piano mensile o stagionale.

Si potrà assistere alla diretta Juventus U23 Albinoleffein streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

JUVENTUS U23 ALBINOLEFFE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Albinoleffe vedono i bianconeri scendono in campo col 3-5-2. In porta Raina, difesa a tre con Riccio-Poli-Huijsen. A centrocampo spazio a Palumbo in regia e Sersanti con Besaggio mezzali. Esterni Mulazzi e Turicchia, come accadeva anni fa in Primavera. Tandem offensivo Sekulov-Pecorino.

Risposta dei blucelesti con lo stesso identico modulo. Tra i pali Offredi, pacchetto arretrato formato da Gusu, Gelli e Borghini. Linea di centrocampo composto da Frosinini, Doumbia, l’ex Sampdoria Brentan, Piccoli e Zoma come esterno sinistro. In attacco spazio a Cocco e Marconi.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Juventus U23 Albinoleffe sono dalle parte dei bianconeri. Secondo Snai, il successo dei giovani juventini è dato a 2.45 contro i 2.90 degli ospiti, con il segno X che vale tre volte la posta in palio. C’è quindi sostanziale equilibrio.

Alto l’Over 2.5 con una quota di 2.25 rispetto all’1.55 del segno opposto che quindi vale a dire massimo due gol in novanta minuti. Forbice meno ampia tra il segno Gol e No Gol rispettivamente a 1.88 e 1.77.











