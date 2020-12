Diretta Juventus U23 Alessandria/ Streaming video tv: derby intrigante (Serie C)

DIRETTA JUVENTUS U23 ALESSANDRIA: SPETTACOLO?

Juventus U23 Alessandria, in diretta dallo stadio Giuseppe Moccagatta proprio di Alessandria, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 13 dicembre 2020, per la quindicesima giornata del girone A di Serie C. Sono tanti i motivi d’interesse per la diretta di Juventus U23 Alessandria, derby piemontese tra la seconda squadra della Juventus che gioca le partite casalinghe al Moccagatta e l’Alessandria che naturalmente è di casa nello stesso stadio. Domenica scorsa buone notizie per entrambe le formazioni, grazie alla vittoria per 3-1 sulla Pro Patria ottenuta dalla Juventus U23 ed invece per l’Alessandria il successo 0-2 sul campo della Lucchese. In classifica è una sfida in piena zona playoff, dal momento che i giovani bianconeri hanno 25 punti mentre l’Alessandria si attesta a quota 23: parliamo dunque di un vero e proprio scontro diretto tra due formazioni a caccia del medesimo obiettivo. Chi farà festa in questo derby anomalo ma certamente intrigante?

DIRETTA JUVENTUS U23 ALESSANDRIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Alessandria non sarà disponibile, tuttavia dobbiamo sottolineare il fatto che la diretta streaming video su Eleven Sports, casa della Serie C ormai da diverse stagioni, sarà disponibile in chiaro per tutti come da accordi presi dalla Lega Pro nelle scorse settimane in risposta al momento che stiamo vivendo, che impedisce ai tifosi di andare allo stadio per vedere dal vivo le partite.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 ALESSANDRIA

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Juventus U23 Alessandria, ci attendiamo molte conferme dopo le belle vittorie di domenica scorsa. Per la Juventus U23 disegniamo quindi il modulo 3-4-2-1 con Delli Carri, Capellini e Coccolo nella difesa a tre davanti al portiere Nocchi; a centrocampo i quattro titolari bianconeri potrebbero essere Peeters, Ranocchia, Mosti e Correia, infine nel reparto offensivo ecco Fagioli e Rafia a supporto del centravanti Petrelli. Per l’Alessandria invece il modulo di riferimento è il 3-5-2: Pisseri in porta; difensori Scognamillo, Cosenza e Prestia; nella folta linea di centrocampo a cinque ecco per i grigi Parodi, Chiarello, Castellano, Suljic e Celia, infine Eusepi ed Arrighini dovrebbero formare la coppia d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Juventus U23 Alessandria secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. La partita si annuncia incertissima, infatti il segno 1 è quotato a 2,65 mentre in caso di segno 2 si arriverebbe a quota 2,70, infine il pareggio (naturalmente segno X) varrebbe appena un poco di più, cioè 3,00 volte la posta in palio.



