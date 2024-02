DIRETTA/ Juventus U23 Ancona video streaming tv: all’andata segnò Yildiz! (Serie C, 3 febbraio 2024)

DIRETTA JUVENTUS U23 ANCONA: TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Juventus U23 Ancona non hanno ancora una storia ben definita. L’unico precedente è quello dell’andata, terminato 2-1 per i bianconeri in trasferta con le reti di Yildiz e Cerri, intervallate dal momentaneo pareggio di Spagnoli. A questo punto, concentriamoci sulle recenti partite di entrambe le squadre.

La Juventus U23 è imbattuta nelle ultime cinque gare avendo battuto il Pescara per 4-3 e la Spal per 3-1, pareggiando le restanti partite due volte 1-1 con Vis Pesaro e Recanatese e una volta per 0-0 con il Rimini. L’Ancona invece ne ha perse ben tre da fine 2023 ad oggi ovvero le gare contro Lucchese, Entella e Cesena. Piccola ripresa tra il 14 e il 21 gennaio con il pareggio a Gubbio e il successo a Pineto. (aggiornamento di Christian Attanasio)

JUVENTUS U23 ANCONA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Juventus U23 Ancona sarà visibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare Sky, previo l’acquisto di un pacchetto calcio che sblocca i canali dal 201 in poi. Dove la partita infatti verrà trasmessa. In alternativa si potrà gustare questo atteso match sulla piattaforma di streaming online NowTv, con le stesse modalità di acquisto citate prima.

LA PRESENTAZIONE

Mettiamoci comodi e iniziamo a pregustare con un po’ di anticipo la diretta di Juventus U23 Ancona, in programma oggi 3 febbraio alle ore 16:15. La partita è valida per la 24esima giornata del girone B di Serie C e promette un confronto avvincente tra due compagini che nelle ultime gare si sono risollevate e che adesso punteranno a confermarsi. I baby bianconeri arrivano a questo turno dopo una convincente vittoria contro la Spal per 3-1, ma nonostante il successo, la squadra torinese si trova al 13esimo posto in classifica e da questo momento in avanti non può più sbagliare se vuole agganciare i playoffs.

L’Ancona invece si presenta a questa sfida con l’obiettivo di riscattarsi dopo la recente sconfitta contro il Cesena per 2-0. La squadra occupa la 15esima posizione in classifica e vorrà conquistare punti preziosi per allontanarsi dalla zona bassa della classifica che significherebbe play-in. Dunque si prospetta una partita dall’alto tasso di divertimento, almeno sulla carta.

DIRETTA JUVENTUS U23 ANCONA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Juventus U23 Ancona per concentrarci sulle probabili formazioni di questo match; sembra proprio che i bianconeri opteranno per il consolidato 3-5-2 che all’occorrenza può diventare un 3-4-3 con lo spostamento del terzino a tutta fascia sulla zona offensiva della fascia. Detto questo però, potrebbe esserci un cambiamento in attacco, con Guerra che potrebbe inizialmente prendere posto in panchina a causa delle recenti prestazioni sottotono.

Per la formazione ospite invece, ci sarà l’assenza di Prezioso a centrocampo, poiché è stato espulso nell’ultima partita contro il Cesena. La mezz’ala di sinistra però dovrebbe essere da Saco, che avrà il compito di intercettare palloni e buttarsi in mezzo per sfruttare i cross che arriveranno dalle fasce.

JUVENTUS U23 ANCONA, LE QUOTE

Vediamo adesso le quote per questa diretta di Juventus U23 Ancona, gentilmente offerte dal sito di Bwin: i bianconeri vengono quotati a 2,1 per una possibile vittoria, mentre per quanto riguarda gli ospiti una loro vincita farebbe guadgnare il 2,5 sull’importo scommesso. Per finire il segno X viene dato a 2,2.

