DIRETTA JUVENTUS U23 AREZZO/ Video streaming tv: ci sono già sei episodi del match (oggi 7 maggio 2024)

DIRETTA JUVENTUS U23 AREZZO: I TESTA A TESTA

Quali sono i precedenti che ci accompagnano nella diretta di Juventus U23 Arezzo? Ce ne sono ben sei: infatti, le due squadre erano già state avversarie nel girone di Serie C tra il 2018 e il 2020. Per i toscani, almeno leggendo il testa a testa, l’impresa di eliminare i giovani bianconeri sarà tosta: infatti l’Arezzo non ha mai battuto la Juventus U23, che anzi si è imposta in cinque delle sei partite con un solo pareggio, quello in trasferta nel febbraio 2019. Le ultime quattro gare sono state vinte dai bianconeri: le tre più recenti tutte per 1-0, possiamo ricordare che l’ultima è del 30 marzo scorso mentre l’andata di Alessandria, dove si gioca stasera, era stata risolta da un’autorete di Lorenzo Masetti ed era fine novembre.

In generale dunque l’Arezzo non segna alla Juventus U23 da tre partite, in totale ha gonfiato la rete avversariaper tre volte e ha incassato 9 gol, perché il primo episodio di sempre (in casa dei bianconeri) era finito 3-1. L’Arezzo stasera dovrà realizzare almeno un gol per qualificarsi al secondo turno dei playoff: questo quadro appena descritto non promette nulla di buono, ma naturalmente in gara secca può succedere di tutto e molto dipenderà anche dalla condizione con la quale le due squadre arriveranno a questa sfida, tra poco il campo ci risponderà. (agg. di Claudio Franceschini)

JUVENTUS U23 AREZZO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo inoltre che la diretta tv di Juventus U23 Arezzo sarà disponibile sui canali di Sky Calcio, grazie alla trasmissione di tutti i match di Serie C 2023-2024 garantita agli abbonati della pay tv satellitare. In alternativa, è possibile seguire la diretta di Juventus U23 Arezzo in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go oppure sulla piattaforma Now Tv.

JUVENTUS U23 AREZZO: PRIMO TURNO IN CASA DEI BIANCONERI!

Questa sera, martedì 7 maggio 2024, ci farà compagnia anche la diretta di Juventus U23 Arezzo per il primo turno dei playoff del campionato di Serie C 2023-2024: la partita sarà tra le più attese alle ore 20.30, dal momento che la Juventus U23 gode naturalmente della simpatia di tutti i tifosi bianconeri, che in questa stagione hanno seguito un cammino in crescendo della seconda squadra, da un inizio difficile al settimo posto che ha garantito l’accesso ai playoff e ha determinato l’accoppiamento con i toscani nella diretta di Juventus U23 Arezzo, dal momento che la classifica ha visto gli aretini chiudere in ottava posizione.

C’è stato un solo punto a dividere le due formazioni dopo la bellezza di 38 giornate di campionato, quindi l’esito potrebbe essere in bilico, anche se evidentemente i giovani bianconeri godranno da regolamento di un doppio vantaggio per le squadre meglio classificate, che giocano in casa e possono pure permettersi di pareggiare per accedere al turno successivo. Gli atteggiamenti potrebbero quindi essere differenti, tra un Arezzo che deve vincere e la Juventus U23 che potrebbe provare a gestire, anche se a volte ciò è rischioso: che cosa saprà dirci la diretta di Juventus U23 Arezzo?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 AREZZO

Naturalmente si può anche curiosare nelle probabili formazioni in vista della odierna diretta di Juventus U23 Arezzo. Cominciando dai padroni di casa bianconeri di Massimo Brambilla, il modulo di riferimento dovrebbe essere il 3-4-2-1: Savona, Muharemovic e Pedro Felipe potrebbero essere i tre difensori davanti al portiere Daffara; linea a quattro invece a centrocampo con Mulazzi, Damiani, Salifou e Rouhi da destra a sinistra; infine, il reparto offensivo della Juventus U23 ci potrebbe proporre Nonge e Sekulov sulla trequarti, a sostegno della prima punta Anghelè.

Passando poi agli ospiti, ecco che l’Arezzo potrebbe scegliere il modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari per mister Paolo Indiani: in porta Trombini; davanti a lui la difesa a quattro formata da Renzi, Risaliti, Polvani e Coccia; reparto a tre invece a centrocampo, dove i titolari dell’Arezzo dovrebbero essere Settembrini, Mawuli e Damiani, così come in attacco dove in campo dal primo minuto nel tridente toscano dovremmo vedere Guccione, Ekuban e Pattarello.

JUVENTUS U23 AREZZO: FAVORITI, QUOTE E PRONOSTICO

Resta ancora un tema stuzzicante per quanto riguarda la diretta di Juventus U23 Arezzo, cioè capire chi vadano i favori del pronostico. Le quote dell’agenzia Snai ritengono favoriti certamente i padroni di casa bianconeri, con il segno 1 di conseguenza quotato a 2,10; si sale poi a 3,15 in caso di pareggio e quindi naturalmente di segno X, infine un colpaccio esterno dell’Arezzo varrebbe 3,40 volte la posta in palio per chi avrà “scelto” il segno 2.

