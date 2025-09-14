Serie C, Diretta Juventus U23 Arezzo, streaming video tv: i giovani della Juve cercheranno di interrompere la striscia avversaria (14 settembre 2025)

DIRETTA JUVENTUS U23 AREZZO, OSPITI AL TOP

Sono senza dubbio tra le due migliori squadre della Serie C per rendimento. Stiamo parlando della diretta Juventus U23 Arezzo che si giocherà proprio questa domenica 14 settembre 2025 alle ore 12:30 in un classico lunch match.

La Juventus U23 è partita benissimo in Coppa Italia Serie C battendo il Novara per 1-0, riproponendo il proprio gioco positivo come dimostrano i pareggi importanti con Carpi e Ascoli intervallate dal successo col Livorno.

Diretta/ Ascoli Juventus U23 (risultato finale 0-0): pareggio tra bianconeri (Serie C oggi 6 settembre 2025)

Il rendimento dell’Arezzo è stato pressoché perfetto come dimostrano le quattro vittorie in altrettante partite, a partire dal 2-1 al Bra in Coppa Italia Serie C. In campionato altri risultati positivi contro Forlì, Pontedera e Vis Pesaro.

DOVE VEDERE DIRETTA JUVENTUS U23 AREZZO, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Juventus U23 Arezzo, vi basterà abbonarvi al pacchetto Sport di Sky. Stesso discorso per la diretta streaming sull’applicazione Sky Go.

Diretta/ Arezzo Vis Pesaro (risultato finale 1-0): Ravasio decisivo (Serie C oggi 6 settembre 2025)

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 AREZZO

La Juventus U23 scenderà in campo con il classico 3-5-2. In porta Mangiarono, protetto da Pedro Felipe, Scaglia e Turicchia. Agiranno da esterni Perotti e Pagnucco con Deme e Macca mezzali più Faticani in regia. In attacco Guerra e Anghelè.

L’Arezzo predilige il 4-3-3 con Venturi tra i pali, difeso dal quartetto Righetti, Gigli, Gilli e De Col. A centrocampo spazio a Chierico, Guccione e Eklu mentre il tridente offensivo vedrà Cianci affiancato da Tavernelli e Pattarello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVENTUS U23 AREZZO

La squadra favorita per vincere questo match è l’Arezzo per 2.42, poco meno dei 2.80 della Juventus U23. Il pareggio è messo a lavagna a 3.15 con Gol e No Gol rispettivamente a 1.93 e 1.75.

Video Pontedera Arezzo (0-3)/ Gol e highlights: gara sbloccata subito da Tavernelli (Serie C, 29 agosto 2025)