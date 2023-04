Diretta/ Juventus U23 Arzignano (risultato 0-0) streaming video tv: ci prova Lunghi

DIRETTA JUVENTUS U23 ARZIGNANO (RISULTATO LIVE 0-0): CI PROVA LUNGHI DALLA DISTANZA

Juventus NextGen e Arzignano Valchiampo devono ancora strappare il pass per i play-off e se lo contenderanno quindi nello scontro diretto in programma oggi al Moccagatta di Alessandria dove i bianconeri disputano le loro gare interne. A metà del primo tempo il punteggio rimane fermo sullo 0-0, finora non si sono viste grosse occasioni sia da una parte che dall’altra con le due squadre che sostanzialmente si stanno annullando a vicenda. Qualche momento di apprensione per Yildiz che al 4’ prende una violenta pallonata in faccia con l’arbitro che ferma immediatamente il gioco per sincerarsi delle sue condizioni, fortunatamente niente di grave per il giovane centrocampista turco che si rialza senza problemi. Al 20’ i giallocelesti battono un calcio d’angolo, Daffara allontana con i pugni la sfera che viene recuperata da Lunghi, l’attaccante scalda i guantoni del portiere avversario con un tiro da fuori area potente ma troppo centrale ma per impensierirlo seriamente. {agg. di Stefano Belli}

JUVENTUS U23 ARZIGNANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Arzignano non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Juventus U23 Arzignano sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA JUVENTUS U23 ARZIGNANO: LE STATISTICHE

Siamo agli sgoccioli, la diretta Juventus U23 Arzignano sta per cominciare e non c’è momento migliore per dare un’occhiata alle statistiche. I giovani bianconeri hanno messo le basi dei propri successi al Moccagatta, la casa della Next Gen. Sono infatti 31 i punti messi a referto ad Alessandria contro i 18 ottenuti in trasferta. A quanto pare la Juventus U23 trova sia più facilmente la via del gol (24 a 17) sia si trova più a proprio agio a difendere come testimoniano le 20 reti subite in casa e le 23 in trasferta.

L’Arzignano ha fin qui collezionato 50 punti, divisi in 24 casalinghi e 26 in trasferta. La divisione delle reti fatte è perfettamente equilibrata con 20 reti siglate nel proprio stadio e altrettante lontano da casa. Differenze invece sui gol subiti con 14 incassati in casa contro i 21 in trasferta. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA JUVENTUS U23 ARZIGNANO: I PRECEDENTI

Quella in programma quest’oggi tra Juventus U23 e Arzignano sarà la seconda partita nella storia tra queste due formazioni. I fattori sono due: la Juventus U23 è nata da poco tempo e l’Arzignano è entrato a fare parte dei professionisti solo l’anno scorso. Non è un caso che l’unico precedente tra bianconeri e gialloblu risalga alla sfida d’andata.

Il precedente sorride alla formazione ospite: la gara del Dal Molin ha visto prevalere l’Arzignano per 2-1. Un successo in rimonta da parte di Casini e compagni, andati sotto al 6’ grazie alla rete di Muharemovic per la Juventus U23. La remuntada è avvenuta nel finale di gara dopo una vera e propria battaglia. La rete dell’1-1 è arrivata all’86’ con Barba, mentre quella del sorpasso quattro minuti dopo Antoniazzi. (Aggiornamento di MB)

DIRETTA JUVENTUS U23 ARZIGNANO: JUVE FAVORITA!

Juventus U23 Arzignano, in diretta alle ore 14.30 di domenica 16 aprile 2023 allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, è una gara valida per la 37° giornata del girone A di Serie C. Di fronte due squadre in piena corsa per un posto nei playoff, in palio punti pesantissimi.

La Juventus U23 condivide il nonoposto con Renate e Novara a quota 49 punti, frutto di tredici vittorie, dieci pareggi e tredici sconfitte. La formazione di Brambilla nell’ultimo turno ha vinto 0-1 contro il Sangiuliano City Nova. L’Arzignano, invece, è ottavo con 50 punti, raccolti grazie a dodici vittorie, quattordici pareggi e dieci sconfitte. Nell’ultima giornata il pareggio per 1-1 contro il Novara.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 ARZIGNANO

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Juventus U23 e Arzignano, andiamo a conoscere le probabili formazioni del match. Partiamo dai bianconeri, Brambilla si affida al 3-5-2: Daffara, Huijsen, Riccio, Muharemovic, Cudrig, Sersanti, Barrenechea, Yildiz, Iling, Cerri, Da Graca. Passiamo adesso ai gialloblu, schierati con il 4-3-1-2: Pigozzo, Gemignani, Molnar, Piana, Cariolato, Antoniazzi, Barba, Casini, Lunghi, Grandolfo, Fyda.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Arzignano. Prendiamo spunto dai numeri forniti dall’agenzia Goldbet: la vittoria della Juventus U23 è a 2,20, il pareggio è quotato 2,20, con la vittoria dell’Arzignano che paga 3,20 volte la posta. Non ci saranno molte reti secondo gli esperti: Under 2,5 a 1,50 e Over 2,5 a 2,25. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 1,94 e 1,75.

