DIRETTA JUVENTUS U23 AUDACE CERIGNOLA: I TESTA A TESTA

Non abbiamo precedenti per la diretta Juventus U23 Audace Cerignola: nel corso della loro breve avventura in Serie C i giovani bianconeri hanno giocato in tutti i gironi disponibili, adesso spicca curiosamente il loro inserimento nel girone C che porterà a trasferte molto lunghe, perché questo è il raggruppamento del Sud Italia nel quale la Juventus U23 si trova costretta a giocare per fare spazio al Milan Futuro. Dunque ci saranno tanti avversari inediti per i bianconeri: i primi saranno quelli dell’Audace Cerignola, alla terza partecipazione consecutiva al campionato di terza divisione.

Per quanto riguarda i due allenatori, Giuseppe Raffaele guida i pugliesi dallo scorso marzo mentre Paolo Montero è nuovo, come sappiamo la Juventus U23 ha dato l’addio a Massimo Brambilla e ha scelto di coltivare giustamente il progetto interno, portando l’ex difensore uruguayano a guidare la Next Gen dopo l’esperienza in Primavera, ricordando ovviamente che Montero nel finale della passata stagione ha anche allenato due partite della prima squadra, dopo l’imprevisto e immediato esonero di Massimiliano Allegri, traghettando la Juventus verso Thiago Motta. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA JUVENTUS U23 AUDACE CERIGNOLA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Juventus U23 Audace Cerignola, come tutta la Serie C, verrà trasmessa sui canali di Sky e sarà disponibile in streaming su NOW TV. Sarà anche possibile seguire questa partita attraverso la nostra diretta testuale che racconterà la partita con aggiornamenti costanti durante il match.

SI CERCA IL RISCATTO DOPO LA COPPA ITALIA SERIE C

Al debutto anche la Serie C che manda in campo le sue squadre per la prima giornata che, tra le altre, si aprirà con la diretta Juventus U23 Audace Cerignola per il Girone C. Il debutto nel Girone C dei bianconeri avverrà tra le mura amiche del Pozzo-Lamarmora di Biella che vedrà gli uomini di Montero impegnati contro un ostico Cerignola.

I bianconeri arrivano da una sconfitta in Coppa Italia Serie C contro la Giana Erminio ma hanno dimostrato di avere calciatori validissimi soprattutto aggregati alla prima squadra allenata da Thiago Motta. Anche l’Audace Cerignola non ha passato il primo turno di Coppa Italia Serie C perdendo contro il Potenza e ha l’obiettivo di rifarsi per iniziare al meglio la sua stagione.

JUVENTUS U23 AUDACE CERIGNOLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo anche quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la diretta Juventus U23 Audace Cerignola. Paolo Montero potrebbe portare una novità anche nel modulo cercando di adattare il suo 3-4-3 al 4-2-3-1 utilizzato dalla prima squadra con Thiago Motta. Comenencia potrebbe essere la chiave di questo cambio modulo con uno tra Puczka e Mulazzi ad occupare l’altra fascia della difesa. Muharemovic e Scaglia potrebbero formare la coppia centrale con il tridente offensivo formato da Guerra, Ledonne e Mancini e un Da Graca alla ricerca di minutaggio.

3-5-2, invece, per Giuseppe Raffaele che potrebbe andare a confermare una buona parte dell’undici sceso in campo contro la Casertana. Vono e Gagliano sono i due titolari in attacco con Coccia e Russo sulle fasce e Martinelli che scalpita per una maglia. Visentin e Gonnelli hanno il posto quasi certo con uno tra Ligi e lo stesso Martinelli a completare la difesa.