DIRETTA JUVENTUS U23 AVELLINO: NEXT GEN PER USCIRE DALLA CRISI

La diretta Juventus U23 Avellino attirerà la nostra attenzione alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 20 ottobre 2024, perché questa sarà una partita particolarmente delicata per la decima giornata del girone C della Serie C. Il discorso è valido soprattutto per la Next Gen della Juventus, dal momento che la seconda squadra bianconera è reduce da una sconfitta sul campo del Giugliano ed è tristemente ultima dopo le prime nove giornate del girone meridionale, che si sta rivelando durissimo per la “Giovane Signora”.

Di conseguenza ecco che, nonostante la lunga trasferta, la diretta Juventus U23 Avellino potrebbe vedere favoriti gli ospiti irpini. Dobbiamo onestamente dire che nemmeno l’Avellino sta facendo faville in questa prima parte della stagione, ma il perentorio 5-0 rifilato alla Casertana domenica scorsa ha riacceso l’entusiasmo e con 13 punti c’è una zona playoff da consolidare, magari approfittando dell’incrocio con il fanalino di coda. Esigenze opposte, chi riuscirà a soddisfarle nella diretta Juventus U23 Avellino?

JUVENTUS U23 AVELLINO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Eccoci adesso all’appuntamento con le info per la diretta tv Juventus U23 Avellino che, come per tutte le partite di Serie C, sarà garantita per gli abbonati di Sky Sport sui canali della televisione satellitare. Inoltre, ricordiamo anche la diretta Juventus U23 Avellino streaming video grazie a Sky Go oppure Now Tv, anche se in tutti i casi è necessario un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 AVELLINO

Adesso naturalmente è il momento di curiosare anche tra le probabili formazioni per la diretta Juventus U23 Avellino. Paolo Montero deve fare a meno dello squalificato Puczka, schieriamo la sua Juventus U23 con il modulo 4-2-3-1 e Mulazzi, Perotti, Citi e Turco nella difesa a quattro davanti a Daffara; in mediana spazio a Palumbo e Peeters, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Papadopoulos, Guerra ed Afena-Gyan da destra a sinistra alle spalle del centravanti Semedo.

Per l’Avellino di mister Raffaele Biancolino potrebbe invece esserci un modulo 4-3-1-2, nel quale indichiamo questi undici possibili titolari: Iannarilli in porta; la difesa a quattro con Cancellotti a destra, i centrali Rigione ed Enrici e il terzino sinistro Frascatore; a centrocampo Sounas, Palmiero e De Cristofaro; infine, ecco il reparto offensivo che per l’Avellino dovrebbe prevedere il trequartista D’Ausilio alle spalle due due attaccanti Russo e Patierno.

CURIOSIAMO TRA LE QUOTE PER IL PRONOSTICO

L’agenzia Snai sembra avere le idee chiare circa il pronostico sulla diretta Juventus U23 Avellino, perché gli ospiti irpini partono nettamente favoriti, con il segno 2 quotato a 1,65. Il pareggio varrebbe invece 3,55 volte la posta in palio sul segno X ed infine un successo casalingo dei bianconeri è quotato da Snai a 4,50, evidentemente in questo caso bisognerà puntare sul segno 1.