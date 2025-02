DIRETTA JUVENTUS U23 BENEVENTO: UN LUNCH MATCH TUTTO DA GUSTARE

Quando una partite è alle ore 12.30 i paragoni culinari sono facili, ma sicuramente la diretta Juventus U23 Benevento merita di essere definita gustosa oggi, domenica 9 febbraio 2025. Parte del merito è dovuto alla crescita impressionante della Next Gen bianconera: appena 8 punti all’attivo dopo le prime 16 giornate di Serie C, ne sono arrivati la bellezza di 23 invece nelle ultime nove partite giocate, un ritmo che è quindi da promozione da dicembre in poi – con il pareggio sul campo del Picerno che ha spezzato una striscia di quattro successi, ma dicerto nulla toglie alla crescita bianconera.

DIRETTA/ Benevento Monopoli (risultato finale 0-0): Bulevardi sfiora il colpaccio! (3 febbraio 2025)

Sarà quindi dura per gli ospiti: la diretta Juventus U23 Benevento arriva infatti nel primo momento difficile del campionato dei campani, che non vincono dal 5 gennaio e in seguito hanno raccolto una sconfitta e tre pareggi, fra cui quello di settimana scorsa contro il Monopoli è comunque da considerare positivo nel big-match del girone C nello scorso turno. Insomma, in classifica ci sono ancora 15 punti di vantaggio per i giallorossi, ma ci aspettiamo un match aperto a ogni possibile epilogo nella diretta Juventus U23 Benevento…

DIRETTA/ Picerno Juventus U23 (risultato finale 1-1): errore dal dischetto di Afena-Gyan (2 febbraio 2025)

JUVENTUS U23 BENEVENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Juventus U23 Benevento in tv avrà le solite modalità: appuntamento per gli abbonati Sky Sport, oppure sempre tramite abbonamento ecco Sky Go e Now Tv per la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 BENEVENTO

Massimo Brambilla dovrebbe puntare su un 4-4-2 con gli esterni di centrocampo molto alti nelle probabili formazioni per la diretta Juventus U23 Benevento. In porta Daffara per i giovani bianconeri; davanti a lui i quattro difensori Mulazzi, Citi, Gil e Turicchia da destra a sinistra; Faticanti e Macca nel cuore del campo, con Pietrelli a destra e Cudrig a sinistra per garantire la spinta sulle fasce; infine, in attacco dovremmo vedere il solito tandem con Afena-Gyan e il capitano Guerra.

DIRETTA/ Monza Juventus Primavera (risultato finale 3-1): Zanaboni cala il tris! (31 gennaio 2025)

Gaetano Auteri deve invece fare i conti con la squalifica di Viviani nel centrocampo del suo 4-2-3-1: il Benevento dovrebbe presentarsi in Piemonte con Nunziante in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da Oukhadda, Capellini, capitan Berra e Viscardi da destra a sinistra; Acampora e Agazzi si giocano il posto disponibile in mediana al fianco di Prisco; sulla trequarti invece ci aspettiamo Manconi tra le ali Lamesta, a destra e Simonetti a sinistra, con Lanini che potrebbe essere il terminale offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Infine, il pronostico sulla diretta Juventus U23 Benevento, che basiamo come sempre sulle quote Snai. Ospiti potenzialmente favoriti con il segno 2 a 1,85, mentre il pareggio è quotato a 3,30, un valore simile al successo bianconero che infatti varrebbe 3,75 volte la vostra giocata sul segno 1.