Diretta Juventus U23 Campobasso streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA JUVENTUS U23 CAMPOBASSO: STUZZICANTE RECUPERO!

È decisamente interessante la diretta Juventus U23 Campobasso: siamo in campo al Giuseppe Moccagatta di Alessandria alle ore 14:30 di mercoledì 22 ottobre 2025, dove si gioca il recupero della nona giornata per il girone B di Serie C 2025-2026, rinvio chiesto dai bianconeri in concomitanza con le nazionali.

DIRETTA/ Rimini Juventus U23 (risultato finale 0-2): volano i bianconeri! (oggi 19 ottobre 2025)

Bella sfida, tra due squadre che in termini generali stanno facendo bene: meglio la Juventus U23 che ha raccolto 14 punti e, dopo due sconfitte consecutive, nel weekend è tornata a vincere espugnando il campo del Rimini, con un successo oggi potrebbe tornare in corsa anche per la fase nazionale dei playoff, per quanto presto sia.

Diretta/ Campobasso Ternana (risultato finale 0-1): la decide Pettinari! (19 ottobre 2025)

Il Campobasso invece ha fatto il percorso inverso: i molisani arrivavano da due vittorie, ma nell’ultimo turno si sono fatti sorprendere dalla Ternana cedendo in casa, comunque con 12 punti sono al riparo da brutte sorprese e allo stesso modo in competizione per i playoff, potendo operare il sorpasso oggi.

Vedremo allora cosa la diretta Juventus U23 Campobasso porterà in dote, noi intanto dobbiamo provare a indovinare quali saranno le scelte da parte dei due allenatori e allora aspettando che il match ci faccia compagnia diamo uno sguardo alle probabili formazioni di questa intrigante partita.

DIRETTA/ Juventus U23 Ravenna (risultato finale 1-3): tre punti ai romagnoli (oggi 5 ottobre 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA JUVENTUS U23 CAMPOBASSO IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Saranno Sky Sport Uno e Sky Sport 251 a trasmettere la diretta Juventus U23 Campobasso, che potrete seguire anche in diretta streaming video su Now Tv, se abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS U23 CAMPOBASSO

Perso Simone Guerra per infortunio, nella diretta Juventus U23 Campobasso Massimo Brambilla potrebbe nuovamente puntare su Deme (in gol domenica) al fianco di Lorenzo Anghelé, ma valuta anche uno tra Okoro e Pugno; può poi tornare titolare Alessio Vacca che potrebbe fare la mezzala in luogo di Amaradio, con la conferma di Owusu e Faticanti in mezzo al campo (ma occhio a Crapisto) con Puczka che se la gioca a sinistra con Pagnucco e Perotti a destra, in difesa invece ecco Javier Gil o Bruno Martinez con Turicchia e Filippo Scaglia, a protezione del portiere Mangiapoco.

Il Campobasso di Luciano Zauri va in campo con un 4-3-3: Cristallo e Lanza i terzini, Lancini e Celesia ancora centrali di una difesa davanti a Tantalocchi, in mezzo al campo comanda Gargiulo e attenzione alla concorrenza di Lorenzo Di Livio e Serra per quanto riguarda le mezzali, con Gala e Brunet che dunque rischiano il posto. Nel tridente offensivo tutto lascia pensare che Bifulco tornerà titolare a destra; è lui il miglior realizzatore di una squadra che può contare anche su Vito Leonetti, che parte dalla sinistra, e Magnaghi che come prima punta è favorito su Padula.