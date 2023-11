Diretta/ Juventus U23 Carrarese, risultato live streaming video tv: sfida aperta (Serie C, 12 novembre 2023)

Juventus U23 Carrarese, in diretta domenica 12 novembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. Punti importantissimi in palio questa sera tra due squadre reduci da un avvio di stagione totalmente diverso.

La Juventus U23 è terz’ultima a quota 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e sei sconfitte. I bianconeri arrivano a questo appuntamento dalla sconfitta per 1-0 sul campo del Pontedera. La Carrarese, invece, occupa il quarto posto con 20 punti, raccolti grazie a sei vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 1-0 contro il Pescara.

JUVENTUS U23 CARRARESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Juventus U23 Carrarese sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Juventus U23 Carrarese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 CARRARESE

Qualche nodo da sciogliere per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Carrarese. Partiamo dai bianconeri, Brambilla sceglie il 3-5-2: Daffara, Stivanello, Poli, Muharemovic, Rouhi, Hasa, Comenencia, Palumbo, Mulazzi, Guerra, Mbangula. Passiamo adesso agli ospiti, il modulo è lo stesso: Bleve, Imperiale, Di Gennaro, Illanes, Zanon, Della Latta, Schiavi, Palmieri, Cicconi, Panico, Capello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Juventus U23 Carrarese sono molto equilibrate. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie ai bookmakers di Eurobet: la vittoria della Juventus U23 è a 2,75, il pareggio è a 2,95, mentre il successo della Carrarese è a 2,50. Si profila una gara con poche reti: Under 2,5 a 1,55 e Over 2,5 a 2,20. Grande equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,83 e 1,77.

