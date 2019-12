Diretta Juventus U23 Carrarese/ Streaming video tv: già crisi per la Juve? (Serie C)

Juventus U23 Carrarese, diretta dall’arbitro Giuseppe Emanuele Repace, domenica 8 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Prosegue il momento no dei giovani bianconeri, che pure hanno ancora due partite da recuperare che, se vinte, potrebbero aiutarli a riagganciare la zona play off. La Juventus U23 ha evitato a Como la seconda sconfitta consecutiva nell’anticipo di sabato scorso, recuperando in extremis ed evitando un ko che pareva ormai scritto. La vittoria manca però dal blitz di Vercelli risalente ormai al 30 ottobre scorso e per provare a cambiare passo la Juventus cercherà di mettere in crisi l’imprevedibile Carrarese di Baldini: proprio contro la Pro Vercelli, battuta domenica scorsa 3-2 allo stadio dei Marmi, la Carrarese ha interrotto una serie negativa lunga 4 partite, in cui i marmiferi erano riusciti ad ottenere solo 2 pareggi ed altrettante sconfitte. In classifica la Carrarese resta quinta a sole due lunghezze dalla seconda piazza, ma la graduatoria del girone A è molto corta e una vittoria e una sconfitta possono anche singolarmente cambiare in maniera radicale il quadro della situazione. Nelle ultime 7 trasferte di campionato la Carrarese è uscita solo una volta vincitrice, dal match di Busto Arsizio contro la Pro Patria del 27 ottobre scorso.

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Juventus U23 Carrarese, domenica 8 dicembre 2019 presso lo stadio Moccagatta di Alessandria, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. La Juventus U23 allenata da Pecchia schiererà il 4-2-3-1 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Loria; Beruatto, Mulè, Coccolo, Frabotta; Portanova, Muratore; Han, Clemenza, Lanini; Mota Carvalho. A disposizione, pronti a subentrare dalla panchina: Nocchi, Raina, Rosa, Peeters, Beltrame, Olivieri, Toure, Zanimacchia, Di Pardo, Rafia, Frederiksen, Alcibiade. Risponderà la Carrarese guidata in panchina da Silvio Baldini, che opterà su un 4-2-3-1 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Forte; Ciancio, Tedeschi, Murolo, Mignanelli; Damiani, Foresta; Valente, Cardoselli, Calderini; Infantino. Siederanno in panchina: Pulidori, Conson, Agyei, Maccarone, Tavano, Pasciuti, Badan, Rizzo, Mezzoni, Manneh, Fortunati.

