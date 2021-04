Diretta Juventus U23 Carrarese/ Streaming video tv: marmiferi quasi salvi (Serie C)

DIRETTA JUVENTUS U23 CARRARESE: OBIETTIVI DIVERSI

Juventus U23 Carrarese verrà diretta dal signor Fabio Pirrotta, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 25 aprile: siamo alla 37^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021, è la penultima e dunque il programma del girone A è tutto in contemporanea. Gli obiettivi sono diversi: la Carrarese incredibilmente deve pensare a salvarsi e alla fine, dopo una lunga crisi di risultati, Silvio Baldini si è dimesso lasciando la panchina ad Antonio Di Natale, che battendo la Lucchese ha avvicinato un traguardo che resta comunque deludente per quelle che erano le ambizioni della società.

Ha calato sensibilmente il suo rendimento anche la Juventus U23, che però anche quest’anno può qualificarsi ai playoff: lo aveva già fatto nel 2020 quando aveva anche vinto la Coppa Italia di categoria, ora punta a ripetersi per proseguire nel percorso di crescita. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Juventus U23 Carrarese, aspettando che la partita si giochi possiamo fare qualche considerazione sulle probabili formazioni qui al Moccagatta.

DIRETTA JUVENTUS U23 CARRARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Carrarese potrebbe essere trasmessa sui canali della televisione satellitare: è stata la grande novità della stagione, con apertura ai clienti del pacchetto Calcio. In alternativa, naturalmente, resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports che da anni fornisce le partite di Serie C in diretta streaming video: gli abbonati potranno dunque utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire il match, che potrà anche essere acquistato singolarmente ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 CARRARESE

In Juventus U23 Carrarese, Lamberto Zauli non avrà presumibilmente Fagioli: al suo posto spazio a Filippo Ranocchia che farebbe coppia con Peeters in mezzo al campo, mentre sulle corsie laterali possono agire Abdoulaye Dabo e Marley Aké. Sulla trequarti avremo Rafia che accompagnerà i due attaccanti, vale a dire Andrea Brighenti e Alejandro Marques; in porta ci sarà Israel che è favorito su Nocchi, poi Anzolin, Alcibiade e Dragusin (o Delli Carri) a comporre la difesa a tre. Di Natale gioca con il 4-2-3-1: Infantino, in crisi realizzativa, rischia sull’assalto di Marilungo perché Piscopo dovrebbe nuovamente giocare come trequartista, stretto tra Pasciuti e Manzari (o Abdou Doumbia) che saranno i due esterni alti. In mezzo al campo non si cambia con il giovane Schirò che farà coppia con Foresta; a protezione del portiere Mazzini giocheranno Milesi e Murolo, i due terzini dovrebbero invece essere Valietti e Bresciani.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico ufficiale su Juventus U23 Carrarese possiamo avvalerci delle quote che sono state fornite dall’agenzia Snai, uno dei bookmaker ad averle emesse: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 2,20 volte la puntata, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,05 la vostra giocata mentre con il successo degli ospiti, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 3,40 volte quanto avrete messo sul piatto.



