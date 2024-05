DIRETTA/ Juventus U23 Casertana video streaming tv: è una partita inedita! (Serie C, 14 maggio 2024)

DIRETTA JUVENTUS U23 CASERTANA: I TESTA A TESTA

Sarà una grande prima la diretta di Juventus U23 Casertana: giunta alla sua sesta stagione di vita, la seconda squadra bianconera affronta una nuova avversaria lungo il suo percorso, intanto bisogna dire che ancora una volta ha raggiunto la fase nazionale dei playoff e ora può puntare davvero alla promozione in Serie B. Prima sfida contro la Casertana, per ovvie ragioni: i falchetti intanto nelle stagioni precedenti erano in Serie D, e comunque nel campionato di terza divisione un incrocio nel corso della regular season sarebbe impossibile per le distanze geografiche, essendo i gironi organizzati secondo la provenienza delle squadre.

Affronteranno il loro primo testa a testa anche gli allenatori Massimo Brambilla e Vincenzo Cangelosi; il valore della rosa è quasi quadruplo a favore della Juventus U23 – secondo i dati Transfermarkt – i due giocatori più preziosi sono Joseph Nonge, centrocampista belga che la Juventus in questa stagione ha anche portato in prima squadra, e l’esterno offensivo Alessio Curcio per la Casertana. Sarà anche una sorta di incrocio generazionale tra i due: ci sono 15 anni di differenza, Curcio è un veterano che potrebbe rappresentare un lusso nei playoff per i falchetti. (agg. di Claudio Franceschini)

JUVENTUS U23 CASERTANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta tv live di Juventus U23 Casertana, è fondamentale avere un abbonamento al servizio satellitare di Sky, che ha l’esclusiva per la trasmissione della Serie C, inclusi i Playoff. Chi preferisce la diretta streaming video online può accedere alla partita tramite la piattaforma NowTv, acquistando il pacchetto Calcio dedicato.

JUVENTUS U23 CASERTANA: SFIDA INTRIGANTE AD ALESSANDRIA!

Prendiamo posto per la diretta di Juventus U23 Casertana, la prima partita degli ottavi di finale dei playoff di Serie C che si gioca alle ore 20:30 di martedì 14 maggio 2024. I giovani bianconeri arrivano a questo importante appuntamento con la voglia di proseguire il loro percorso vincente dopo aver superato brillantemente le prime fasi a eliminazione diretta. Con due vittorie convincenti contro Arezzo e Pescara (quest’ultima all’Adriatico), segnando rispettivamente due e tre gol, i ragazzi di Brambilla dimostrano di avere fame di successo e di puntare alto in questa competizione.

La Casertana invece arriva a questo incontro dopo aver fatto bella mostra di sé in un campionato che senza ripescaggio non avrebbe nemmeno giocato; nei playoff ha esordito nel secondo turno in quanto quarta classificata nel girone C, e ha superato l’ostacolo con un pareggio a reti inviolate contro l’Audace Cerignola. Questo solleva interrogativi sulle loro prestazioni quando la pressione aumenta, e oggi si troveranno di fronte una delle squadre più temute del torneo; ora però diamo uno sguardo alle probabili formazioni del match aspettando la diretta di Juventus U23 Casertana.

DIRETTA JUVENTUS U23 CASERTANA: PROBABILI FORMAZIONI

Massimo Brambilla perde Pedro Felipe per questo turno, ed eventualmente l’andata del prossimo: in Juventus U23 Casertana potrebbe sostituirlo con Diego Stramaccioni, poi da valutare il fatto di aver giocato solo tre giorni fa ma Daffara (in porta), Savona e Muharemovic dovrebbero completare la difesa. Sulle fasce Mulazzi dovrebbe prendere il posto di Comenencia a destra, Mbangula quello di Rouhi a sinistra, in mezzo Damiani e Hasa rischiano sulla pressione di Salifou; davanti invece si va per la conferma di Nonge e Sekulov come trequartisti alle spalle del bomber Guerra.

La Casertana si presenta con la stessa formazione che ha pareggiato contro l’Audace Cerignola: Vincenzo Cangelosi se la gioca con il 4-2-3-1 nel quale Curcio e Montalto sono la garanzia davanti, sugli esterni Carretta e Tavernelli restano favoriti su Turchetta mentre in mezzo al campo attenzione a Matese e Deli, uno dei due potrebbe sostituire Toscano andando così ad affiancare Damian nel settore nevralgico del campo. In difesa tutto confermato: Celiento e Bacchetti centrali davanti a Venturi, Calapai e Anastasio saranno i due terzini.

JUVENTUS U23 CASERTANA, LE QUOTE

In ultima battuta osserviamo le quote relative alla diretta di Juventus U23 Casertana cercando di capire chi è la favorita del pronostico per la Sisal: il segno 1 è quotato a 1,9 mentre il pareggio a 2,5. La vittoria dei campani invece a 2,9.

