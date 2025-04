DIRETTA JUVENTUS U23 CAVESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo cosa ci dicono i numeri pre match della diretta di Juventus U23 Cavese, due squadre che si lottano ancora tanto e che oggi potrebbero dare davvero spettacolo. Per questo sarà un piacere vedere i trend delle due compagini e capire grazie ad essi chi potrà avere la meglio o meno alla fine della partita. Iniziamo dai bianconeri, squadra che nonostante un blocco basso cdrca di impostare l’azione e infatti abbiamo 350 passaggi riusciti di media a partita con almeno il 26% di reti che arrivano dopo una serie di almeno dieci passaggi.

Video Cavese Catania (0-1)/ Gol e highlights: prodezza di Jimenez!

Invece la Cavese preferisce un gioco più italiano nel senso calcistico del termine, con tanti contropiedi innescati da cross progressivi di almeno trenta metri, che per l’inciso sono 32 per partita. La difesa della Juve da quando Brambilla siede sulla panchina è di 0,8 in casa, quindi oggi si potrebbe prospettare o una vittoria a tinte bianconere oppure un pareggio, visto che l’attacco non va oltre l’1,4. Lo scopriremo nei prossimi aggiornamenti della diretta di Juventus U23 Cavese, il fischio di inizio è vicino e con esso il primo commento live del match. Si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Cavese Catania (risultato finale 0-1): Jimenez trova il modo! (Serie C, 12 aprile 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA JUVENTUS U23 CAVESE, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Juventus U23 Cavese, allora potrete vedere su Sky con abbonamento al pacchetto Calcio. Per quanto concerne la diretta streaming invece potrete usufruire dell’app di Sky Go.

SFIDA BIANCONERA

Può essere un crocevia fondamentale questa diretta Juventus U23 Cavese, in programma venerdì 18 aprile 2025 alle ore 18:30. I bianconeri piemontesi sono a +3 a due giornate dal termine e dunque gli ospiti potrebbero agganciarli. La Juventus U23 è reduce da due vittorie di fila con Foggia e Crotone con i risultati di 2-0 e 4-1. Successi che hanno cancellato quel passo falso in casa del Latina per 3-2 che rischiava di far perdere il treno dei playoff ai bianconeri.

Diretta/ Cavese Audace Cerignola (risultato diretta 0-2): D'Andrea-Capomaggio! (6 aprile 2025)

La Cavese come detto rincorre, complice anche i due ko consecutivi con Audace Cerignola e Catania, entrambi senza segnare. Un doppio brusco stop dopo le vittorie collezionate prima a Foggia e poi col Trapani in casa.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 CAVESE

La Juventus U23 scenderà in campo con il 3-5-2. In porta Daffara, difesa a tre composta da Turicchia, Scaglia e Gil. Agiranno da esterni Pietrelli e Turco, a centrocampo Cudrig, Macca e Adzic. In avanti Amaradio e Afena-Gyan.

La Cavese replica con lo stesso modulo con Lamberti, protetto da Evangelisti, Piana e infine Saio. Nella zona nevralgica del campo vedremo Loreto, Fella, Pezzella, Sannipoli e Vitale: Tandem offensivo con Verde e Chiricò.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVENTUS U23 CAVESE

La Juventus U23 è dato a 2.23 contro il 2 della Cavese a 3.20 più il pareggio a 3.05. Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.20 e 1.55.