Diretta/ Juventus U23 Como (Serie C) streaming video tv: padroni di casa favoriti

DIRETTA JUVENTUS U23 COMO: BIANCONERI LANCIATI!

Juventus U23 Como, diretta dal signor Repace di Perugia, mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per il recupero della terza giornata del campionato di Serie C nel girone A. Impegno infrasettimanale di recupero con i giovani bianconeri che arrivano dalla importante vittoria in trasferta a Lucca. Cammino ricco di alti e bassi finora per la Juventus U23, anche se le assenze hanno influito: sono comunque 10 i punti in classifica che permettono alla Juve di affiancare proprio il Como in classifica, con i lariani che hanno rallentato dopo una partita che era stata decisamente convincente. Un punto nelle ultime due partite per i lariani con uno 0-0 contro la Pergolettese e l’ultimo ko esterno subito a Gorgonzola contro il Giana Erminio. Al momento dunque entrambe le formazioni stazionano a metà classifica nel girone A, il Como con una partita in meno disputata e la Juventus U23 addirittura con due: per questo una vittoria nel match infrasettimanale potrebbe cambiare volto alla classifica di una delle due formazioni.

DIRETTA JUVENTUS U23 COMO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Como sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 COMO

Le probabili formazioni di Juventus U23 Como, sfida che andrà in scena presso lo stadio Moccagatta di Alessandria. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Lamberto Zauli con un 3-4-2-1: Israel, Capellini, Alcibiade, Coccolo; Leo, Troiano, Ranocchia, Correia; Del Sole, Tongya; Marques. Gli ospiti guidati in panchina da Marco Banchini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Zanotti; Iovini, Crescenzi, Solini, Dkidak; Cicconi, Bellemo, H’Maidat, Terrani; Gabrielloni, Ferrari.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Juventus U23 e Como queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.15, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.10 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.30.



