DIRETTA JUVENTUS U23 CROTONE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Juventus U23 Crotone? Facciamo un passo verso le statistiche prima che l’arbitro fischi il calcio d’inizio di questo match, il nostro obiettivo è capire chi tra le due formazioni può avere o meno il vantaggio numerico dalla propria parte. Partiamo dai padroni di casa, squadra che punta molto sull’uno contro uno e infatti abbiamo il 25% dei gol che arrivano dopo un dribbling, il che metterebbe in difficoltà il Crotone che invece a difesa schierata subisce quasi il 21% delle reti totali, ma in attacco i calabresi stanno anche vivendo un momento di flessione perché nelle ultime tre partite hanno siglato solo 2 reti, il che non fa ben sperare contro la Juve che invece ne ha segnati il doppio.

Come andrà questa partita? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Juventus U23 Crotone, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live come per tutte le partite più importanti del calcio italiano, perciò non cambiate pagina ma anzi aggiornate! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Juventus U23 Crotone streaming video, come vedere la partita

La diretta Juventus U23 Crotone si terrà allo Stadio Giuseppe Moccagatta ma per chi non potrà assistervi dal vivo sarà trasmessa anche dalle reti di Sky Sport attraverso i canali Sky Sport Calcio e Sky Sport ma anche le piattaforme di streaming SkyGo o NowTv.

Bianconeri possibilità dei playoff

Alle 15.00 scenderanno in campo le prime partite della 35° giornata del girone C di Serie C tra cui la diretta Juventus U23 Crotone dove i giovani bianconeri saranno messi alla prova da una squadra forte e che da qualche giornata si è messa in testa di riuscire a raggiungere le prime posizioni della classifica che solo un mese fa sembravano troppo lontane, il progetto dei bianconeri continua a sembrare essere sui binari giusti come dimostra la vittoria 2-0 sul Foggia anche se rispetto al passato meno giocatori singoli hanno spiccato.

I calabresi invece hanno inanellato una lunga serie di 6 risultati positivi di cui 4 sono state vittorie, l’ultima con 4-0 con il Latina, che gli hanno permesso di essere ad un passo dalle prime due posizioni che gli darebbero accesso ai playoff saltando il primo turno ad eliminazione diretta.

Formazioni Juventus U23 Crotone, probabili scelte dei tecnici

La diretta Juventus U23 Crotone porta con se punti pesanti per la classifica e per questo Emilio Longo schiererà i suoi rossoblù con gli stessi undici dell’ultima partita con un 4-2-3-1 che vedrà D’Alterio in porta, Groppelli e Rispoli terzini con Armini e Cargnelutti centrali, Gallo e Vinicius davanti alla difesa, Ricci, Tumminello e Vitale linea avanzata di centrocampo dietro a Murano unico attaccante. Per i bianconeri è l’occasione per rientrare nelle postazioni playoff e per questo Massimo Brambilla dovrebbe affidarsi ad un 4-3-2-1 con Daffara, Villa, Scaglia, Gil e Pietrelli, Turco, Macca e Cudrig, Owusu e Amaradio e Afena-Gyan.

Juventus U23 Crotone, quote e possibile risultato finale

La diretta Juventus U23 Crotone è per tutti destinata ad avere un risultato ben definito come si può notare anche dando uno sguardo ad Eurobet o tutti gli altri siti di scommesse, le quote vedono la vittoria della Juventus U23 pagata con un 2.65 mentre al pareggio è stato assegnato il valore più alto di 3.30, la vittoria del Crotone invece è fissata molto più in bassa rispetto alle altre due a 2.25. In qualsiasi caso il risultato potrebbe portare nuovi scossoni in classifica con i 3 punti che permetterebbero ai bianconeri di scavalcare la Cavese e i calabresi a raggiungere il Monopoli.