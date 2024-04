DIRETTA JUVENTUS U23 ENTELLA/ Video streaming tv: una storia senza pareggi (Serie C, oggi 3 aprile 2024)

DIRETTA JUVENTUS U23 ENTELLA: I TESTA A TESTA

Abbiamo appena tre precedenti nella diretta di Juventus U23 Entella: le due squadre, incrociatesi lo scorso dicembre con vittoria bianconera a Chiavari grazie al gol di Luis Hasa, erano state avversarie anche nel 2018-2019. Era la prima stagione di sempre per la seconda squadra bianconera, che era stata inserita nel girone A; in quel raggruppamento del campionato di Serie C ha giocato fino allo scorso anno, poi l’avvento dell’Atalanta U23 ha cambiatole carte in tavola ma anche l’Entella è stata spostata di girone. Ad ogni modo, nei primi due incroci i liguri avevano ottenuto due vittorie, e lo avevano fatto mantenendo inviolata la loro porta.

A Chiavari aveva deciso la rete di Luca Nizzetto dopo 12 minuti; al Moccagatta invece, dove si gioca anche oggi visto che è rimasta questa la casa della Juventus U23, le marcature del successo biancazzurro erano state portate in dote da Simone Iocolano, poi passato anche per la formazione bianconera, e Salvatore Caturano. In tre sfide quindi abbiamo avuto due vittorie per la squadra che giocava fuori casa; su queste premesse l’Entella oggi sarebbe favorita, ma in realtà la Juventus U23 ha buone possibilità di pareggiare il dato statistico su questo testa a testa, dunque scopriremo presto quello che succederà. (agg. di Claudio Franceschini)

JUVENTUS U23 ENTELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Entella sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Juventus U23 Entella in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

GRANDE EQUILIBRIO!

Juventus U23 Entella, in diretta alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 3 aprile 2024, sarà il recupero della trentatreesima giornata del girone B di Serie C, partita rinviata per i giocatori convocati in Nazionale. L’attesa è grande per questa diretta di Juventus U23 Entella e basta uno sguardo alla classifica per capire il perché. La seconda squadra bianconera arriva dal colpo di sabato scorso ad Arezzo che ha portato la Juventus U23 a quota 45 punti, rafforzando quindi le ambizioni verso i playoff, che però sono ancora tutti da conquistare, per cui una vittoria oggi sarebbe fondamentale.

Dall’altra parte l’Entella arriva a sua volta da una vittoria preziosa, il bel 3-1 rifilato al Pontedera, grazie alla quale la formazione di Chiavari è salita a quota 41 punti, per cui nel mirino della Virtus c’è lo stesso obiettivo, cioè la qualificazione per i playoff. La Juventus U23 potrebbe operare un allungo fondamentale, oppure potrebbe esserci un deciso riavvicinamento dei liguri: per questo motivo, siamo tutti curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Juventus U23 Entella…

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 ENTELLA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Juventus U23 Entella. Massimo Brambilla potrebbe schierare i giovani bianconeri secondo il modulo 3-4-2-1 e con questi possibili undici titolari: Savona, Muharemovic e Stivanello nella difesa a tre davanti al portiere Daffara; a centrocampo invece il quartetto potrebbe vedere in campo Comenencia, Damiani, Salifou e Rouhi; infine, l’attacco della Juventus U23 potrebbe prevedere i trequartisti Hasa e Anghelè alle spalle del centravanti Guerra.

La risposta di mister Fabio Gallo e della sua Virtus Entella potrebbe invece prevedere uno speculare modulo 3-5-2 con questi possibili undici titolari: De Lucia in porta; davanti a lui, la difesa a tre composta da Parodi, Bonini e Manzi; a centrocampo invece ecco il folto reparto a cinque che potrebbe essere formato da Zappella, Petermann, Corbari, Lipani e Di Mario da destra a sinistra; infine, la coppia d’attacco della Virtus Entella potrebbe essere formato da Giovannini e Montevago.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alla diretta di Juventus U23 Entella, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per il recupero nel girone B del campionato di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra bianconera vi farebbe guadagnare 2,85 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe allo stesso modo a 2,85 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione biancazzurra, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 2,60 volte la somma messa sul piatto.

