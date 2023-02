Diretta/ Juventus U23 Foggia streaming video tv: rimonta bianconera? (Coppa Italia)

DIRETTA JUVENTUS U23 FOGGIA: PUGLIESI AVANTI 2-1

La diretta Juventus U23 Foggia, in programma mercoledì 15 febbraio alle ore 20:30, raccontano del penultimo atto prima della finalissima della Coppa Italia Serie C. L’andata è terminata 2-1 per i rossoneri che si sono imposti allo Zaccheria grazie alle due reti di Ogunseye. Di Fabrizio Poli la rete bianconera che ha tenuto a galla la Juventus U23 in vista del ritorno.

Prima del match d’andata, la squadra pugliese aveva superato i primi due turni della competizione ai calci di rigore contro Picerno e Juve Stabia, battendo successivamente Crotone e Catanzaro. Quello di Poli è il primo gol subito fin qui dal Foggia nella competizione. La Juventus U23 invece ha estromesso dalla competizione Lecco, Feralpi Salò, Sangiuliano City e infine il Padova, strappando così il biglietto per la doppia semifinale. Enrambe le squadre hanno già vinto questa competizione: il Foggia due volte nel 2006-2007 e 2015-2016 mentre la Juventus U23 era riuscita nell’impresa di fare centro al suo secondo anno di storia, il 2019-2020, nella gara secca con la Ternana.

JUVENTUS U23 FOGGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Juventus U23 Foggia, semifinale di ritorno della Coppa Italia Serie C, sarà trasmessa sia su Sports Eleven che su Dazn. Tutte e due le emittenti streaming faranno vedere la prima delle due sfide che decreteranno chi sarà la finalista dell’edizione 2022/2023 della Coppa Italia di categoria. Sarà necessario sottoscrivere un abbonamento per vedere la partita.

Per la diretta streaming video di Juventus U23 Foggia, sarà possibile visionare l’incontro scaricando le applicazioni su smartphone o tablet oppure accedendo ai siti di Sports Eleven e Dazn tramite computer poco prima del fischio d’inizio. Anche in televisione è possibile vedere la partita attraverso smart tv.

JUVENTUS U23 FOGGIA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Foggia vede i giovani bianconeri giocare con il 3-5-2. Raina in porta, difesa a tre con Riccio, Poli (gol all’andata) e l’olandese Huijsen. Le frecce dell’arco di Brambilla saranno Ake e Mulazzi con Sersanti, Barrenechea e Iocolano al centro. Coppia d’attacco Sekulov e Pecorino.

Rispondono i foggiani con lo stesso modulo. In porta Nobile, l’ex Leo agirà come braccetto destro con Rutjens e Di Pasquale che chiudono il trio. I icnque id centrocampo saranno Garattoni, Frigerio, Peterman, Schenetti e Costa mentre in avanti Peralta e Ogunseye, autore di due gol all’andata.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Juventus U23 Foggia mettono in chiaro che la sfida sarà equilibrata. Secondo Snai è leggermente più favorita la squadra di Brambilla, obbligata d’altronde ad attaccare per recuperare il 2-1 dell’andata. Per questo l’1 è dato a 2.30 rispetto al 3.10 della X e il 2.90 del 2 fisso.

Il segno Over 2.5 è offerto a 2.20 mentre l’1.60 dell’Under fa intendere che la partita sarà prettamente chiusa e bloccata. Difficile secondo i bookmakers anche la possibilità di vedere entrambe le squadre a segno: Gol a a 1.85, No Gol a 1.77.

