Diretta Juventus U23 Forlì streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA JUVENTUS U23 FORLÌ (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prendiamo una lavagna e vediamo insieme chi riuscirà a portare a casa i tre punti in questa diretta di Juventus U23 Forlì, per farlo capiremo anche quali saranno i trend che più metteranno in risalto una o l’altra squadra. La Juventus U23 prosegue nel suo percorso di crescita, con un calcio dinamico e moderno: 61% di possesso medio, 2,0 xG, 1,8 xA, e una media di 11,0 km percorsi per giocatore. Il 68% delle azioni offensive nasce da combinazioni centrali, con una costruzione dal basso precisa (87% di passaggi riusciti).

In difesa, però, resta qualche sbavatura nelle transizioni (1,2 xGA, 36% dei gol subiti da contropiede). Il Forlì risponde con una struttura più diretta: 47% di possesso, 1,4 xG, e un baricentro medio basso (34 metri). Il 59% delle occasioni arriva da ripartenze laterali o palle inattive, con una buona resa nei finali (42% dei gol dopo il 70’). Sul piano disciplinare, equilibrio (2,3 gialli per parte), ma più falli tattici dei romagnoli (17,5 contro 13,0). Ci sarà da divertirsi non c’è dubbio, adesso via al commento live della diretta di Juventus U23 Forlì, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA JUVENTUS U23 FORLÌ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Anche per la diretta Juventus U23 Forlì l’appuntamento in tv è per gli abbonati a Sky Sport, mentre la diretta streaming video, sempre per i clienti, sarà disponibile su Now.

JUVENTUS U23 FORLÌ: CRISI BIANCONERA!

Si gioca alle ore 12:30, e allora la diretta Juventus U23 Forlì rappresenta un interessante lunch match per domenica 9 novembre: siamo nella 13^ giornata del girone B di Serie C 2025-2026, match sicuramente molto importante per i romagnoli che, in serie positiva, stanno puntando a rientrare addirittura sul terzetto di testa.

Quarto posto per il Forlì che, eliminazione in Coppa Italia a parte, non perde dal 27 settembre: battuto a Pontedera, da quel momento ha aperto un filotto di tre vittorie e due pareggi e si è portato a 7 punti dall’Ascoli terzo in classifica, le prime tre sembrano viaggiare ad un altro passo ma questa squadra si sta confermando una rivelazione.

Per la Juventus U23 invece si tratta di una crisi: i giovani bianconeri erano partiti bene infilandosi subito in zona playoff, ma hanno perso le ultime tre partite – quattro con la Coppa Italia – e sembrano aver smarrito la via, Massimo Brambilla dopo la brevissima esperienza sulla panchina della prima squadra ha bisogno di ritrovarsi.

Oggi però non sarà semplice, la diretta Juventus U23 Forlì almeno sulla carta pende dalla parte dei romagnoli ma il campo potrebbe dirci di tutto; noi vedremo cosa, anche prima che si cominci a giocare perché come al solito possiamo individuare le ipotesi sulle scelte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 FORLÌ

Studiando le scelte per la diretta Juventus U23 Forlì, bisogna dire che i giovani bianconeri saranno senza Puczka, addirittura per tre giornate: Brambilla allora conferma Pagnucco sulla sinistra e in difesa potrebbe riproporre Javier Gil e Bruno Martinez anche se Turicchia, Brugarello e Pedro Felipe sono favoriti per proteggere Mangiapoco. Stefano Turco a destra, in mezzo Faticanti e Owusu rischiano sulla concorrenza di Crapisto, ad agire alle spalle dell’attaccante ecco Deme e Alessio Vacca – ma attenzione a Lorenzo Anghelé – poi ballottaggio Okoro-Pugno per il ruolo di prima punta.

Il Forlì di Alessandro Miramari gioca con il 4-3-3: dovremmo avere in questo senso Martelli tra i pali con una difesa comandata come sempre da Lorenzo Saporetti, insieme a lui ecco Mirko Elia e poi due terzini che sono Manetti e Cavallini, a centrocampo non si prescinde da Menarini schierato come perno e riferimento per le due mezzali che dovrebbero essere Franzolini e De Risio, probabilmente sarà invariato anche il tridente offensivo nel quale Macrì agisce dalla corsia destra e Farinelli si prende la sinistra, con Petrelli – ex della partita – che giocherà da prima punta, sia pure con la pressione di Coveri.

QUOTE E PRONOSTICO JUVENTUS U23 FORLÌ

Sulla diretta Juventus U23 Forlì sono state poste anche le quote delle agenzie, e secondo la Snai i bianconeri sono ancora leggermente favoriti: solo per un’incollatura però, visto che il segno 1 che regola la loro vittoria ha solo mezzo decimo di punto di vantaggio rispetto al segno 2 per il successo romagnolo, abbiamo infatti 2,50 e 2,55 come valori forniti dal bookmaker. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, vi consentirebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 3,10 volte l’ammontare della vostra giocata.