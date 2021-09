Diretta Juventus U23 Giana Erminio/ Streaming video tv, Brevi cerca il riscatto

DIRETTA JUVENTUS U 23 GIANA ERMINIO: LOMBARDI PER IL RISCATTO

Juventus U23 Giana Erminio, diretta dall’arbitro Francesco D’Eusanio, è la partita in programma oggi, mercoledì 29 settembre 2021 per la Serie C: fischio d’inizio previsto per le ore 17.30. Siamo nella sesta giornata del girone A e per il turno infrasettimanale, ecco che la terza serie del calcio italiano ci regala la sfida tra Juventus U23 e Giana Erminio, diretta che pure metterà in palio tre punti di gran peso, specie per i lombardi.

Dopo ben tre sconfitte di fila, di cui l’ultima patita solo pochi giorni fa contro l’Albinoleffe, la squadra di Oscar Brevi è alla disperata ricerca di un riscatto, magari a spese dei bianconeri di Zuali, che pure sono di ritorno dalla sconfitta contro la Feralpisalò. Non è però match semplice quello che si prospetta ai biancazzurri: il risultato ci appare davvero incerto.

DIRETTA JUVENTUS U23 GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Giana Erminio non è una di quelle disponibili per questa sesta giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U 23 GIANA ERMINIO

Per le probabili formazioni della diretta tra Juventus U23 e Giana Erminio è facile immaginare che entrambi i tecnici diano spazio a un certo turnover, pure se la necessità e la voglia di vincere oggi è tanta. Cominciando dalla squadra bianconera, ecco che Zauli dovrà però anche oggi fare il conto con diversi infortunati: nel 4-3-3 di partenza avremo dunque Da Graca in prima punta, con Sekulov e Akè sull’esterno del reparto, anche se Soulè è valida alternativa dal primo minuto. A centrocampo sarà spazio dal primo minuto per Leone in cabina di regia, come per Sersanti e Zuelli: Stramaccioni insidierà da vicino uno tra Da Winter e Riccio in difesa, mentre sull’esterno avremo pronti dal primo minuto Poli e Anzolin.

Spazio invece al 3-5-2 per la Giana Erminio, dove pure Brevi farà qualche modifica rispetto all’11 visto pochi giorni fa contro i seriani. Ecco che allora potremo avere Corti assieme a uno tra Perna e Tremolada in attacco, mentre a centrocampo sarà spazio per Pinto, con Acella e Cazzola: Vono e Perico saranno ancora titolari sull’esterno dello schieramento. In difesa pure segnaliamo Colombini a sinistra, con Bonalumi e Magli a completamento.

QUOTE E PRONOSTICO

All vigilia della sfida per la serie C non esitiamo a dare ai padroni di casa il favore del pronostico. Il portale di scommesse Eurobet per l‘1×2 del match del girone A ha fissato a 1,93 il successo della Juventus U23, contro il più alto 3.90 segnato per la vittoria della Giana Erminio: il pari vale 3.25.

