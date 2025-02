Diretta Juventus U23 Giugliano, possibile svolta per i playoff

La diretta Juventus U23 Giugliano delle 17.30 ci propone il confronto tra due squadre che stanno vivendo una buona stagione che li vede lottare per entrare o mantenere il proprio posto nei playoff, i padroni di casa sono fuori dai playoff ma anche dai playout, sono alla 13° posizione con 35 punti ma distano solo 3 punti dalla possibilità di sognare la promozione, arrivano alla partita da un pareggio 1-1 con il Potenza in dieci uomini.

Gli ospiti invece occupano già una posizione valida per la seconda parte di stagione essendo alla 7° posizione in classifica con 40 punti, si presentano alla partita con i giovani bianconeri da una convincente vittoria 5-2 contro il Latina

Juventus U23 Giugliano, probabili formazioni

Per ladiretta Juventus U23 Giugliano dello Stadio Giuseppe Moccagatta il tecnico Massimo Brambilla dovrebbe mettere in campo un 5-3-2 con Daffara in porta, Comenencia e Turicchia gli esterni con Villa, Scaglia e Gil come difensori centrali, Macca, Faticanti e Adzic in mezzo al campo e Semedo e Guerra coppia d’attacco.

Gli ospiti invece scenderanno in campo secondo il 4-4-2 del mister Valerio Bertotto con Russo tra i pali, Valdesi e La Vardera i terzini a formare la linea difensiva insieme a Caldore e Solcia al centro, Peluso e De Rosa in mezzo al campo con Celeghin e Njambè sulle fasce, Padula insieme a Del Sole i riferimenti offensivi

Pronostico Juventus U23 Giugliano, quote e pronostico

La diretta Juventus U23 Giugliano si appresta essere una gara non facile da pronosticare e che non ha neanche sulla carta un vincitore scontato prima del suo inizio, la squadra di casa vorrà vincere a tutti i costi e ce la metterà tutta per raggiungere i playoff mentre gli ospiti hanno bisogno di punti per mantenere la loro posizione di vantaggio sugli inseguitori.

Per questo il risultato più probabile potrebbe essere il pareggio che andrebbe ad accontentare entrambe le squadre ma soprattutto gli ospiti, secondo i siti di scommesse invece, in particolare bet365, il favorito è la Juventus Next Gen la cui vittoria è quotata 2.15, il pareggio è visto poco probabile e per questo la sua quota è di 3.30, la quota della vittoria del Giugliano invece è data a 2.87