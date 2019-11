Diretta Juventus U23 Gozzano/ Streaming video tv: derby piemontese (Serie C)

Juventus U23 Gozzano, che sarà diretta dal signor Emanuele Frascaro, si gioca domenica 24 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Moccagatta di Alessandria e sarà un match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Nell’ultimo turno di campionato (a dire il vero il penultimo, visto il rinvio della partita contro l’Alessandria) i giovani bianconeri hanno visto interrompersi la serie positiva che li aveva proiettati in zona play off, cadendo a sorpresa in casa contro la Pistoiese. Serve maggiore continuità alla Juventus per puntare in alto, sarà un esame importante il nuovo derby piemontese contro un Gozzano quintultimo in classifica, in zona play out anche dopo l’ultimo pareggio interno con la Pro Patria. Dopo aver ottenuto la salvezza nella prima stagione tra i professionisti il Gozzano sta provando a ritagliarsi una stagione più tranquilla, ma la permanenza in Serie C resta sempre l’obiettivo primario della squadra.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Juventus U23 Gozzano, domenica 24 novembre 2019, non ci si potrà collegare sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà disponibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a Elevensports, che potranno collegarsi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 GOZZANO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Juventus U23 Gozzano, domenica 24 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Moccagatta di Alessandria, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. La Juventus U23 allenata da Fabio Pecchia sarà schierata con un 4-2-3-1: Loria, Rosa, Delli Carri, Coccolo, Beruatto; Toure, Muratore; Olivieri, Beltrame, Lanini; Mota Carvalho. Risponderà il Gozzano guidato in panchina da Sassarini con un 4-2-3-1: Crespi; Emiliano, Uggè, Tordini; Tumminelli, Rolle, Guitto, Tomaselli; Fedato, Bruzzaniti; Bukva.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio a una quota di 3.30 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 4.00. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.15 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.65.



