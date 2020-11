Diretta Juventus U23 Grosseto/ Streaming video tv: in palio punti playoff (Serie C)

DIRETTA JUVENTUS U23 GROSSETO: INCROCIO DA PLAYOFF

Juventus U23 Grosseto, che sarà diretta dal signor Eduart Pashuku, prende il via alle ore 15:00 di mercoledì 25 novembre: nel recupero della decima giornata per il girone A di Serie C 2020-2021 si gioca una partita di sicuro interesse al Moccagatta di Alessandria, tra due squadre che in questo momento si trovano in zona playoff e naturalmente vogliono confermarsi, provando anche a recuperare qualche posizione. I giovani bianconeri hanno pareggiato molto in questa stagione, ma nell’ultimo turno hanno piazzato un colpo importante battendo la Pistoiese in casa; serve ora una conferma in un altro impegno interno, ma ad Alessandria arriva un Grosseto agguerrito e che è reduce dalla preziosa vittoria sul Livorno, a conferma delle sue ambizioni nonostante sia neopromosso. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Juventus U23 Grosseto; mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA JUVENTUS U23 GROSSETO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Juventus U23 Grosseto: la partita non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione ma, come di consueto, ci si potrà rivolgere al portale Eleven Sports che fornisce tutte le gare del campionato di Serie C in diretta streaming video. Per accedere al servizio si potrà sottoscrivere un abbonamento oppure decidere, di volta in volta, di acquistare il singolo match ad un prezzo fissato all’inizio della stagione, e che rimarrà tale salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 GROSSETO

In Juventus U23 Grosseto Lamberto Zauli potrebbe operare dei cambi: in difesa Delli Carri, Capellini e Coccolo restano favoriti per proteggere Israel ma a centrocampo si candidano Leone e soprattutto Troiano, che dovranno sfilare la maglia a Peeters e Filippo Ranocchia. Gasolina Wesley potrebbe giocare a destra, con Correia confermato sull’altro versante; i due trequartisti possono cambiare con Nicola Mosti, Tongya e Del Sole in ballottaggio, ma Fagioli e Rafia sono una forte concorrenza; davanti Petrelli, tripletta domenica, se la gioca con Andrea Brighenti e Vrioni. Cambia anche il Grosseto di Lamberto Magrini: in mezzo al campo Sicurella avrà una maglia e così probabilmente Kraja, a rimanere fuori saranno due tra Cretella, Sersanti e Fratini. Barosi il portiere, davanti a lui Kalaj cerca spazio e potrebbe strapparlo a Gorelli, conferma per Ciolli mentre Ramo e Campeol giocheranno sulle fasce. Boccardi e Galligani sono in competizione per la maglia sulla trequarti, nel reparto offensivo Simeoni insidia Filippo Moscati e Raffaele Russo che però danno la sensazione di essere ancora favoriti, occhio anche alle sorprese Manicone e Scaffidi.

QUOTE E PRONOSTICO

Juventus U23 Grosseto è stata quotata dall’agenzia Snai, dunque andiamo a vedere il pronostico per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,85 volte quanto messo sul piatto, per contro il valore posto sul segno 2 per il successo esterno ha un valore di 3,35 volte la vostra puntata. L’eventualità del pareggio, identificata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,00 volte la giocata con questo bookmaker.



