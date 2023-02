Diretta/ Juventus U23 Lecco, video streaming tv: cercasi continuità (Serie C)

DIRETTA JUVENTUS U23 LECCO: JUVE FAVORITA!

Juventus U23 Lecco, in diretta alle ore 12.30 di domenica 19 febbraio 2023 allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, è una gara valida per la 28° giornata del girone A di Serie C. C’è voglia di tre punti e di continuità in questo lunch match domenicale della terza serie, andiamo a scoprire perchè.

La Juventus U23 condivide l’ottavo posto con l’Arzignano a quota 38 punti, frutto di dieci vittorie, otto pareggi e nove sconfitte. Serie positiva di livello per i bianconeri, reduci dal pareggio per 1-1 contro la Pro Sesto. Il Lecco, invece, è quarto a quota 45 punti, frutto di tredici vittorie, sei pareggi e otto sconfitte. Lombardi reduci dalla netta vittoria per 3-1 ai danni del Novara.

JUVENTUS U23 LECCO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Lecco non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Juventus U23 Lecco sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 LECCO

Andiamo adesso ad analizzare le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Lecco, al via tra pochi minuti. Partiamo dalla formazione bianconera, in campo con il 3-5-2: Crespi, Riccio, Stramaccioni, Huijsen, Mulazzi, Besaggio, Palumbo, Sersanti, Turicchia, Sekulov, Pecorino. Passiamo adesso alla compagine lombarda, schierata con lo stesso modulo: Melgrati, Celjak, Battistini, Enrici, Zuccon, Girelli, Zambataro, Ilari, Giudici, Pinzauti, Buso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

C’è molto equilibrio nelle quote per le scommesse della diretta Juventus U23 Lecco al via tra pochi minuti. Prendiamo in considerazione i numeri di Eurobet: la vittoria della Juventus U23 è a 2,30, il pareggio è a 2,85, mentre il successo del Lecco paga 3,05 volte la posta. Gli analisti bancano l’Under 2,5 a 1,60 e l’Over 2,5 a 2,15. Equilibrio anche tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,82 e 1,87.

