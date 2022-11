Diretta/ Juventus U23 Mantova streaming video tv: all’Allianz Stadium (Serie C)

DIRETTA JUVENTUS U23 MANTOVA: JUVE FAVORITA!

Juventus U23 Mantova, in diretta domenica 27 novembre 2022 alle ore 14.30 presso l’Allianz Stadium di Torino sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie C. Appuntamento speciale per i giovani bianconeri che sfideranno i virgiliani nello stadio dei “grandi”, praticamente esaurito con i biglietti gratuiti disponibili su prenotazione. Anche un premio per i ragazzi della Juve reduci da 6 vittorie e un pareggio nelle ultime 7 partite ufficiali e da 4 vittorie consecutive in campionato.

Video/ Pro Patria Juventus U23 (0-1) gol e highlights: ci pensa Palumbo (Serie C)

La Juventus U23 grazie a questa striscia positiva è risalita in piena zona play off nel girone A, all’ottavo posto in classifica, è quintultimo a -2 dalla salvezza diretta il Mantova che dopo la vittoria in casa dell’Arzignano ha pareggiato sul difficile campo della Feralpisalò. Il 13 febbraio scorso le due squadre si sono incrociate per l’ultima volta in casa dei giovani bianconeri, la Juventus U23 vinse nell’occasione nettamente con il punteggio di 3-0.

Diretta/ Mantova Feralpisalò (risultato finale 0-0) video tv: vince l'equilibrio!

JUVENTUS U23 MANTOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Mantova è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto il canale 259 di Sky per la trasmissione dell’evento, senza dimenticare l’alternativa che rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Pro Patria Juventus U23 (risultato finale 0-1): altri 3 punti la Next Gen!

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 MANTOVA

Le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Mantova, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per la Juventus U23, Massimo Brambilla schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Garofani; Muharemovic, Stramaccioni, Nzouango; Mulazzi, Sersanti, Barrenchea, Iocolano, Turicchia; Cudrig, Da Graca. Risponderà il Mantova allenato da Nicola Corrent con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Chiorra; Pinton, Matteucci, Iotti, Silvestro; Gerbaudo, De Francesco, Pierobon; Guccione, Yeboah, Mensah.

JUVENTUS U23 MANTOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus U23 Mantova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Juventus U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Mantova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.











© RIPRODUZIONE RISERVATA