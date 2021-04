Diretta/ Juventus U23 Olbia (Serie C) streaming video tv: spareggio play-off!

DIRETTA JUVENTUS U23 OLBIA: PUNTI CHE SCOTTANO!

Juventus U23 Olbia, in diretta giovedì 22 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valevole per il recupero della tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Un recupero che assume i crismi di un vero e proprio spareggio play off, con la Juventus U23 attualmente a cavallo tra il nono e l’undicesimo posto a quota 48 punti assieme a Novara e Grosseto, con l’Olbia che insegue invece a 3 lunghezze di distanza. Dopo aver rimontato in classifica di prepotenza, l’ultimo pareggio di Lecco ha portato l’Olbia a +5 dalla zona play out e a -3 dai play off: vincere questo recupero significherebbe per i sardi balzare definitivamente fuori dalla zona pericolosa della classifica per affermarsi tra le squadre che potrebbero giocarsi gli spareggi a metà stagione.

La Juventus U23 però vuole sfruttare un’opportunità per blindare la partecipazione ai play off, che garantirebbe prestigio al progetto che ha portato i bianconeri nelle ultime stagioni ad essere l’unica formazione ad avere una seconda squadra ai nastri di partenza della Serie C.

DIRETTA JUVENTUS U23 OLBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Olbia è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 251 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 OLBIA

Le probabili formazioni della sfida tra Juventus U23 e Olbia allo stadio Giuseppe Moccagatta. I padroni di casa allenati da Lamberto Zauli scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Israel; Capellini, Alcibiade, Delli Carri; Aké, Peeters, Leone, Anzolin; Rafia; Brighenti, Marques. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Max Canzi con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Tornaghi; Arboleda, Emerson, Altare, Cadili; Pennington, La Rosa, Biancu; Ragatzu; Udoh, Gagliano.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Juventus U23 Olbia, quindi possiamo andare a vedere cosa dicono le quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.00 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.15 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 3.80 volte l’importo investito con questo bookmaker.

