DIRETTA JUVENTUS U23 PADOVA/ Video streaming tv: ancora ai playoff come due anni fa

DIRETTA JUVENTUS U23 PADOVA: I TESTA A TESTA

Juventus U23 Padova è una partita che non ha una forte tradizione, e infatti si contano solo tre precedenti: curiosamente nel 2020 le due squadre si erano affrontate nei playoff di Serie C, era il turno precedente a questo e, causa pandemia, si era trattato di una gara secca che i giovani bianconeri avevano vinto 2-0, trovando i gol decisivi con Luca Zanimacchia e Gianluca Frabotta. Naturalmente gli altri due incroci sono quelli che fanno riferimento alla stagione in corso, visto che Juventus U23 e Padova erano entrambe inserite nel girone A.

Abbiamo qui avuto una doppia vittoria dei biancoscudati, che del resto hanno disputato un campionato straordinario e non sono stati promossi direttamente solo perché hanno trovato sulla loro strada un Sudtirol quasi imbattibile. La partita del Moccagatta di Alessandria, dove si gioca oggi e dove la Juventus U23 disputa le sue gare casalinghe, è andata in scena il 20 marzo: dopo il vantaggio bianconero con Cosimo Marco Da Graca il Padova ha pareggiato ancora nel primo tempo con Enej Jelenic, poi a 10 minuti dal 90’ ha trovato la rete del definitivo ribaltone grazie a Simone Della Latta, su assist dello stesso Jelenic. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA JUVENTUS U23 PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Padova sarà più correttamente una diretta streaming video, che come sempre per le partite di Serie C (compresi naturalmente i playoff) sarà offerta dalla piattaforma ElevenSports tramite abbonamento oppure acquistando in pay-per-view l’evento singolo, ma anche su Rai Play su sito o app (ma senza diretta televisiva). CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

JUVENTUS U23 PADOVA: OSPITI FAVORITI!

Juventus U23 Padova, in diretta dallo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria che è la casa della Juventus U23, si gioca con fischio d’inizio alle ore 21.00 di questa sera, martedì 17 maggio 2022, per l’andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Con la diretta di Juventus U23 Padova finalmente entra nei playoff anche la squadra veneta: le seconde di stagione regolare entrano in scena solamente adesso, sicuramente riposate ma forse avendo perso un po’ il ritmo partita. Il dubbio ormai è consueto da quando c’è questa formula, ma il Padova visto per tutto il campionato è una seria candidata alla promozione.

La Juventus U23 invece ha già fatto un cammino molto lungo in questi playoff: ha eliminato prima il Piacenza e poi la Pro Vercelli nei due turni ancora suddivisi per girone e ribaltando il fattore campo avverso già contro i cugini piemontesi, poi ha avuto la meglio anche sul Renate nel primo turno nazionale e adesso cerca l’impresa contro il Padova – curiosamente sempre e solo avversarie del girone A, nel quale però i veneti avevano dato ben 31 punti di differenza ai giovani bianconeri. Se il pronostico sia già chiuso oppure no, cominceremo a capirlo stasera in Juventus U23 Padova…

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 PADOVA

Proviamo a dire qualcosa in più anche circa le probabili formazioni di Juventus U23 Padova. I bianconeri allenati da mister Lamberto Zauli dovrebbero schierarsi secondo il modulo 4-3-2-1: Israel in porta; davanti a lui i quattro difensori Leo, De Winter, Poli e Anzolin; a centrocampo il terzetto con Sersanti, Barrenechea e Iocolano; sulla trequarti ecco invece Compagnon e Soulé a supporto del centravanti Da Graca. La replica del Padova di Massimo Oddo potrebbe invece concretizzarsi nel seguente modulo 4-3-3: Donnarumma tra i pali; davanti a lui la retroguardia a quattro con Germano, Ajeti, Monaco e Gasbarro; a centrocampo Della Latta, Settembrini e Dezi; infine nel tridente offensivo possiamo schierare Chiricò, Ceravolo e Bifulco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Juventus U23 Padova in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti per la vittoria, anche in modo netto, gli ospiti: il segno 2 infatti è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 2,95 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,80 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fosse la Juventus U23 a vincere.











