Diretta/ Juventus U23 Pergolettese streaming video tv: riscossa bianconera (Serie C)

DIRETTA JUVENTUS U23 PERGOLETTESE: PADRONI DI CASA FAVORITI

Juventus U23 Pergolettese, in diretta martedì 21 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C. I giovani bianconeri arrivano decisamente in un buon momento all’appuntamento, con due vittorie consecutive ottenute negli ultimi impegni, sempre con identico punteggio di 2-1, prima in casa contro il Trento e poi in trasferta sabato scorso, sul campo del Legnago Salus.

La Pergolettese è invece reduce da una sconfitta sul campo della Pro Patria abbastanza pesante in termini di classifica, visto che si trattava di uno scontro diretto in zona play out e ora i cremaschi sono stati risucchiati al quinto posto in classifica, appaiati proprio ai bustocchi, mentre col successo in terra veronese la Juventus U23 si è presa da sola il sesto posto nella graduatoria del girone A, in piena zona play off. Nel match d’andata, bianconeri vincenti a Crema col punteggio di 1-2.

DIRETTA JUVENTUS U23 PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Pergolettese è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 PERGOLETTESE

Le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Pergolettese, match che andrà in scena al Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per la Juventus U23, Lamberto Zauli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Israel; Leo, Ntenda, De Winter, Riccio; Palumbo, Miretti, Compagnon; Soulè, Brighenti, Cudrig. Risponderà la Pergolettese allenata da Stefano Lucchini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Galeotti, Ferrara, Lambrughi, Alari, Villa; Varas, Arini, Zennaro; Bariti, Guiu, Scardina.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giuseppe Moccagatta di Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Pergolettese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.



