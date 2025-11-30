Diretta Juventus U23 Perugia streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA JUVENTUS U23 PERUGIA: BIANCONERI IN CALO

Interessante lunch match la diretta Juventus U23 Perugia, il calcio d’inizio è previsto alle ore 12:30 di domenica 30 novembre e per il girone B di Serie C 2025-2026 il match della 16^ giornata potrebbe portare il Grifone ad avvicinarsi in classifica ai giovani bianconeri, partiti abbastanza bene ma poi calati.

Diretta/ Perugia Vis Pesaro (risultato finale 2-1): tre punti ai padroni di casa (24 novembre 2025)

È infatti una Juventus U23 che mercoledì ha pareggiato a Gubbio, mancando così la vittoria per la seconda partita consecutiva; in generale sono arrivate poche vittorie di recente, infatti la squadra è uscita dalla zona playoff avvicinandosi pericolosamente al rischio di disputare gli spareggi, serve risalire la corrente.

DIRETTA/ Ternana Juventus U23 (risultato finale 1-0): la decide Leonardi! (oggi 23 novembre 2025)

Quello che sta facendo il Perugia, da quando Giovanni Tedesco si è seduto in panchina: il Grifone da allora è imbattuto e ha già vinto due partite (in precedenza nessuno), il bel colpo contro la Vis Pesaro ha ridato vigore a una squadra che rimane terzultima e pericolante ma ora ha molta più fiducia.

Vedremo quindi se nella diretta Juventus U23 Perugia arriverà il riscatto per i bianconeri o se finalmente gli umbri riusciranno a vincere almeno due partite consecutive, intanto diamo uno sguardo alle formazioni che potrebbero scendere in campo al Moccagatta per l’inizio della partita.

Video Torres Perugia (1-1)/ Gol e highlights: Brentan vanifica la rete di Starita (Serie C, 15 novembre 2025)

DOVE VEDERE LA DIRETTA JUVENTUS U23 PERUGIA IN STREAMING VIDEO TV

Anche per la diretta tv di Juventus U23 Perugia lo scenario rimane quello di Sky Sport con i suoi canali, a disposizione anche la diretta streaming video grazie a Now.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 PERUGIA

Valutiamo allora le scelte per la diretta Juventus U23 Perugia: Massimo Brambilla perde Pedro Felipe per squalifica, in difesa torna Bruno Martinez ad affiancare Turicchia e Javier Gil davanti a Simone Scaglia, con un centrocampo nel quale Faticanti e Ngana restano favoriti sulla concorrenza; Savio potrebbe operare a destra con Pagnucco schierato a sinistra, poi occhio alla trequarti dove se la giocano Cudrig e Amaradio ma forse anche Alessio Vacca e Lorenzo Anghelé, come prima punta il ballottaggio riguarda invece Okoro, titolare a Gubbio, e Pugno.

Tedesco insiste sul 4-3-1-2 con Megelaitis e Torrasi che si alternano in regia e Giunti a completare il centrocampo, alle loro spalle ecco Riccardi e Angella centrali di una difesa che, davanti a Gemello, ha in Calapai e Giraudo i due probabili terzini, poi possiamo pensare a una trequarti nella quale Manzari resta favorito su Matos che è un’opzione anche per l’attacco, dove Ogunseye spera di tornare a giocare dal primo minuto ma dovrà vincere la concorrenza sia di Montevago, forse il più sicuro di una maglia, e Mamadou Kanouté, come ulteriore opzione occhio a Bacchin andato in gol contro la Vis Pesaro.

QUOTE E PRONOSTICO JUVENTUS U23 PERUGIA

Le quote fornite dalla Snai per la diretta Juventus U23 Perugia troviamo un grande equilibrio: solo leggerissimamente gli ospiti sono favoriti, infatti abbiamo un 2,60 che è posto come valore sul segno 2 per la loro vittoria, mentre l’affermazione dei bianconeri regolata dal segno 2 porta in dote una vincita corrispondente a 2,65 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, infine ecco il pari con un guadagno che ammonta a 2,85 volte la posta in palio.