DIRETTA/ Juventus U23 Pescara (risultato 1-1) video streaming tv: gol Cangiano e Damiani! (7 gennaio 2024)

DIRETTA JUVENTUS U23 PESCARA (RISULTATO LIVE 1-1): FINE 1° T, AL GOL DI CANGIANO REPLICA DAMIANI!

Nella cornice dello stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria è terminato da pochi istanti il primo tempo della sfida che questo pomeriggio vede opposta la Juventus Next Gen U23 e il Pescara: 1-1 il parziale maturato dopo 45’ che, sostanzialmente, hanno visto prevalere nel gioco la formazione di Zeman, incapace però di andare al riposo in vantaggio. Avvio a buoni ritmi da parte di entrambe le formazioni, con Daffara che salva due volte i torinesi all’8’: poi, dopo una chance ancora per gli ospiti con Cuppone al 14’, ecco il vantaggio siglato da Cangiano (gran tiro di Aloi e stavolta sulla ribatutta del numero 1 juventino l’attaccante biancazzurro ha vita facile a insaccare, 20’).

Dopo il gol arriva la risposta dei padroni di casa con Comenencia pericoloso (22’) e due grandi chance per il raddoppio ancora con Cangiano (26’) e poi Cuppone, su cui Daffara esce alla grande sventando la minaccia. Nel finale di frazione arrivano altre due ammonizioni (‘giallo’ a Di Pasquale e Aloi, tutti tra le fila ospiti) e, a sorpresa, il pari: in extremis: sugli sviluppi di un corner è Damiani a insaccare con una grande conclusione dal limite che fulmina Plizzari (40’). È l’ultima emozione, poi tutti negli spogliatoi: appuntamento al secondo tempo di questo match molto equilibrato e aperto ancora a qualsiasi esito. (agg. di R. G. Flore)

JUVENTUS U23 PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Juventus U23 Pescara sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Juventus U23 Pescara in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

1° TEMPO, OSPITI SUBITO VICINI AL GOL ALL’8′!

Nella cornice dello stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, la Juventus U23 Next Gen di Massimo Brambilla ospita il Pescara di Zdenek Zeman per una sfida che somiglia molto a un testa-coda anche se i padroni di casa sono diciassettesimi e i biancazzurri ospiti occupano la quinta piazza. E nel corso dei primi 15’ di gioco il risultato parziale recita ancora 0-0: non c’è infatti molto da segnalare in questo avvio, con entrambe le formazioni comunque molto intraprendenti ma pure attente a non scoprirsi.

L’unico, vero brivido arriva tuttavia al minuto 8 quando i biancazzurri vanno vicini al possibile vantaggio: sugli sviluppi di un corner (già due quelli battuti dagli abruzzesi) è il baby portiere bianconero Daffara a salvare alla grande i suoi con un doppio intervento, prima sulla conclusione di Cuppone e successivamente sul tentativo di Merola che aveva provato sulla ribattuta a ribadire in rete con un tap-in. Intanto c’è anche da registrare il primo ‘giallo’ del pomeriggio con l’ammonizione di Melik tra le fila pescaresi. (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, SI GIOCA!

La diretta della sfida che pone di fronte Juventus U23 Pescara vede scendere in campo due formazioni che in classifica si trovano rispettivamente al diciassettesimo e quarto posto in classifica. Partendo dai padroni di casa la stagione non risulta essere ottimale; solamente 19 punti collezionati in questo campionato con 18 reti fatte e 23 subite. Tra le note positive di questa stagione c’è sicuramente l’ex calciatore della Feralpisalò Guerra.

Per l’attaccante 5 gol in campionato che certificano la sua importanza in questa rosa. Pescara che sta invece realizzando un grande campionato con il solito Zeman in panchina. Le reti realizzate sono 35: secondo miglior attacco di questo campionato sotto solamente all’incredibile tenuta offensiva del Cesena. Da segnalare l’esplosione definitiva di calciatori come Cuppone, Tunjov e Cangiano, rispettivamente a quota 6, 6 e 4 reti in campionato. (Marco Genduso)

JUVENTUS U23 PESCARA: PARTITA SCONTATA?

Juventus U23 Pescara, in diretta domenica 7 gennaio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. La Juventus U23 si trova attualmente alla diciassettesima posizione nel Girone B di Serie C, con 19 punti ottenuti in diciannove giornate, alla pari di SPAL e Vis Pesaro. Nonostante continui a navigare nella parte bassa della classifica, la squadra di Massimo Brambilla ha chiuso il 2023 con due risultati positivi. La vittoria per 0-1 sul campo dell’Entella ha portato ai bianconeri 3 punti preziosi, mentre il pareggio contro la Vis Pesaro nell’ultimo match dell’anno li ha costretti a chiudere l’annata in zona retrocessione. Con una sola sconfitta negli ultimi sei match casalinghi, la Juventus U23 mira a iniziare l’anno con un risultato positivo.

Il Pescara si trova attualmente al quarto posto nel Girone B di Serie C, con 32 punti ottenuti in diciannove giornate. La squadra di Zdenek Zeman ha chiuso il 2023 con due pareggi consecutivi contro l’Ancona e il fanalino di coda Fermana, perdendo così la terza posizione dietro a Cesena e Torres, che sembrano inarrestabili. Nonostante non abbia ottenuto vittorie nelle ultime tre gare in tutte le competizioni, gli Adriatici vantano il secondo miglior attacco del Girone B con 35 reti segnate in 19 partite. Dopo il successo per 3-1 nella gara d’andata, il Pescara è determinato a conquistare un nuovo risultato positivo contro la Juventus U23.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 PESCARA

Le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Pescara, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per la Juventus U23, Massimo Brambilla schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Daffara; Savona, Stivanello, Muharemovic; Mulazzi, Palumbo, Damiani, Turicchia; Anghelè; Mancini, Cerri. Risponderà il Pescara allenato da Zdenek Zeman con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Plizzari, Pierno, Brosco, Mesik, Milani, Tunjov, Squizzato, Dagasso, Merola, Cuppone, Cangiano.

JUVENTUS U23 PESCARA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus U23 Pescara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Juventus U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.97.











