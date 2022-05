Diretta/ Juventus U23 Piacenza streaming video tv: bianconeri insidiosi (Serie C)

DIRETTA JUVENTUS U23 PIACENZA: SFIDA COMBATTUTA

Juventus U23 Piacenza, in diretta domenica 1 maggio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valevole per il primo turno dei play off di Serie C. Bianconeri insidiosi e potenzialmente mine vaganti di questi play off. Buona chiusura della regular season per la la Juventus U23 che non ha fatto sconti neanche al Legnago Salus, condannato alla retrocessione diretta nell’ultima partita.

Il Piacenza dopo l’ultimo 2-2 in casa del Seregno è arrivato a questi play off da nono in classifica, mantenendo una buona continuità nel finale anche se gli emiliani non sono mai riusciti a staccarsi con convinzione dal centroclassifica. Il 17 febbraio scorso al “Moccagatta” la Juventus U23 ha travolto 4-0 il Piacenza in casa, l’andata al “Garilli” è invece terminata con un pareggio col punteggio di 1-1.

DIRETTA JUVENTUS U23 PIACENZA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Piacenza è una di quelle che per questo primo turno dei play off di Serie C saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 251 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 PIACENZA

Le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Piacenza, match che andrà in scena al Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per la Juventus U23, Lamberto Zauli schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Israel; De Winter, Poli, Riccio, Anzolin; Sersanti, Leone, Zuelli; Soulé; Brighenti, Cudrig. Risponderà il Piacenza allenato da Cristiano Scazzola con un 4-4-1-1 così schierato dal primo minuto: Tintori, Parisi, Nava, Cosenza, Marchi; Gonzi, Rossi, Suljic, Munari; Cesarini; Dubickas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus U23 Piacenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Piacenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.











