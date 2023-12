DIRETTA/ Juventus U23 Pineto video streaming tv: una prima volta assoluta (Serie C, 9 dicembre 2023)

DIRETTA JUVENTUS U23 PINETO, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Juventus U23 Pineto vede affrontarsi due formazioni che non si sono mai ritrovate in una contro l’altra alla luce della genesi recente dei padroni di casa. Non potendo analizzare le precedenti sfide tra queste due squadre, vi presentiamo le ultime partite giocate da entrambe le formazioni. Padroni di casa che si affacciano al match dopo aver ottenuto soltanto tre punti in campionato contro l’Arezzo e due sconfitte consecutive nelle sfide contro Carrarese e Cesena.

Dall’altra parte il Pineto sta attraversando un grande momento di forma alla luce dei 5 punti nelle ultime tre sfide. Pineto che ha ottenuto tre punti nell’ultima sfida contro il Sestri Levante, e due pareggi contro Recanatese e Perugia che certificano l’ottimo momento di forma della squadra. La partita di oggi risulta essere fondamentale in quanto inedita non solo in questo campionato, ma anche nella storia dei due club che oggi si daranno battaglia a partire dalle 16:15. (Marco Genduso)

JUVENTUS U23 PINETO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Juventus U23 Pineto sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Juventus U23 Pineto sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

OSPITI IN FORMA

La diretta Juventus U23 Pineto, in programma sabato 9 dicembre alle ore 16:15, racconta della 17esima giornata di Serie C Girone B. I giovani bianconeri sono reduci da un periodo negativo, figlio anche della doppia sfida con l’incubo Lucchese che ha battuto due volte in meno di dieci giorni la Juventus U23. La prima in Coppa Italia Serie C ai supplementari per 3-2 mentre la seconda in campionato per 1-0.

Il Pineto è reduce dalla vittoria di misura con il Sestri Levante grazie al gol di De Santis che è valsa la quarta gara consecutiva senza sconfitte. Infatti gli altri risultati sono stati il 2-1 inflitto all’Arezzo e i due pareggi per 1-1 contro il Perugia in casa e la Recanatese in trasferta. Il Pineto ora è sesto in classifica a soli quattro punti dal Perugia terzo e a +5 dall’Ancona 11esimo mentre la Juventus U23 rimane al terzultimo posto a 14 punti.

JUVENTUS U23 PINETO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Pineto vedranno la squadra di casa scendere in campo col 3-5-2. In porta Daffara, retroguardia composta da Huijsen, Poli e Stramaccioni. Sugli esterni agiranno Mulazzi e Turcchia con Comenencia e Nonge Boende mezzali più Damiani regista. In avanti Yildiz e Cerri.

Risponde il Pineto con il 3-4-1-2. Tra i pali Tonti, difesa a tre formata da Evangelisti, De Santis e Ingrosso. A centrocampo spazio a Baggi e Borsol sugli esterni più Lombardi e Germinario ad occupare la zona nevralgia del campo. A fare il trequartista sarà Volpicelli con Gambale-Chakir in attacco.

JUVENTUS U23 PINETO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Juventus U23 Pineto danno per favorita la squadra di casa a 2.25. Secondo snai, la X relativa al pareggio è data a 3.05 mentre il 2 fisso a 3.15.

Riguardo l’Over 2.5 non sembra così probabile come dimostra la quota 2.25 contro l’1.55 dell’Under. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.98 e 1.72.

