DIRETTA/ Juventus U23 Pontedera (risultato 1-1) video streaming tv: pari di Sekulov! (10 marzo 2024)

DIRETTA JUVENTUS U23 PONTEDERA (RISULTATO 1-1): FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Juventus Next Gen e Pontedera sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 1. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati da mister Brambilla reagiscono bene trovando appunto il gol del pareggio già al 21′ per merito di Sekulov, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La Juve cerca quindi il sorpasso al 35′ quando Vivoli allontana sullo spunto di Da Graca. Fino a questo momento il direttore di gara Marco Di Loreto, proveniente dalla sezione di Terni, ha ammonito soltanto Perretta al 37′ tra i calciatori del Pontedera. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Video/ Olbia Juventus Under 23 (0-4) gol e highlights: bianconeri straripanti (6 marzo 2024)

DIRETTA JUVENTUS U23 PONTEDERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Juventus U23 Pontedera servirà fare un abbonamento alla TV satellitare di Sky, in più andrà acquistato un pacchetto calcio che sbloccherà i canali dal 251 in poi dove la partita verrà trasmessa. Per chi preferisse lo streaming anche sulla piattaforma NowTv sarà possibile, con le medesime modalità, seguire questa partita.

DIRETTA/ Pontedera Lucchese (risultato finale 2-2): doppietta di Rizzo Pinna! (Serie C, 6 marzo 2024)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Piemonte la partita tra Juventus Next Gen e Pontedera è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 0 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti allenati dal tecnico Canzi partono fortissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 2′ grazie all’autorete messa a segno da Savona, colpevole di aver insaccato la sfera nella sua porta su un cross di Selleri. Ecco le formazioni ufficiali: JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1) – Daffara; Savona, Stivanello, Muharemovic; Comenencia, Salifou, Hasa, Rouhi; Sekulov, Guerra, Da Graca. A disp.: Zelezny, Stramaccioni, Cerri, Mbagula, Iocolano, Palumbo, Turicchia, Perotti, Anghelè, Bonetti. All.: Brambilla. PONTEDERA (3-4-2-1) – Vivoli; Calvani, Espeche, Guidi; Perretta, Ignacchiti, Lombardi, Angori; Benedetti, Ianesi; Selleri. A disp.: Lewis, Busi, Pretato, Ambrosini, Marrone, Peli, Cerretti, Provenzano, Salvadori, Ganz. All.: Canzi. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ Olbia Juventus U23 (risultato finale 0-4): bianconeri mai domi (Serie C, 6 marzo 2024)

SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Juventus U23 Pontedera sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti relative al match. Le due squadre in classifica sono separate da appena una posizione e due punti. Settimo posto per il Pontedera mentre ottavo per i bianconeri. I punti sono rispettivamente 43 per i granata mentre 41 per i bianconeri. Padroni di casa che hanno realizzato 40 gol mentre ne hanno subiti 36; Pontedera che invece ha sia realizzato che subito 44 marcature.

Tra i giocatori da tenere d’occhio c’è sicuramente Simone Guerra dalla Juventus con 12 reti; in casa Pontedera bisogna attenzionare le prestazioni del duo formato da Delpupo e Ianesi, rispettivamente con 8 e 7 gol. Pontedera che vincendo oggi potrebbe allontanarsi di ben 5 punti a discapito proprio della squadra bianconera. (Marco Genduso)

JUVENTUS U23 PONTEDERA: PER UN POSTO NEI PLAYOFF!

È arrivato il momento della diretta di Juventus U23 Pontedera, scontro playoffs che andrà di scena proprio oggi 10 marzo alle ore 18,30 per il 31esimo turno di Serie C. Entrambe le squadre si trovano in una posizione di classifica simile, con i bianconeri all’ottavo posto e i toscani al settimo.

La Juventus U23 arriva a questo incontro con un’ottima vittoria per 4-0 contro l’Olbia, mentre il Pontedera ha ottenuto un pareggio nel derby contro la Lucchese, finito 2-2. Una vittoria della squadra bianconera potrebbe permetterle di superare il Pontedera in classifica, rendendo la partita ancora più significativa in termini di obiettivi di classifica.

JUVENTUS U23 PONTEDERA: PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo i possibili protagonisti della diretta di Juventus U23 Pontedera grazie alle formazioni ufficiali, per la formazione piemontese dovrebbe giocare Guerra, la punta di diamante dell’attacco, in grado di capitalizzare le opportunità di gol con precisione e regolarità, soprattutto dopo il cambio di modulo che ha valorizzato le sue capacità.

Passando al Pontedera, ci si aspetta che Lombardi giochi un ruolo chiave a centrocampo, essendo un centrocampista versatile in grado di influenzare il gioco sia in fase di possesso che di recupero. Vedremo chi avrà la meglio in questo piccolo duello.

JUVENTUS U23 PONTEDERA, LE QUOTE

Come ultima analisi vi proponiamo le quote della diretta di Juventus U23 Pontedera, con la speranza i evidenziare la favorita del bookmaker, in questo caso Bwin: il segno 1 è stato quotato a 1,7 mentre la vittoria ospite, distinta dal segno 2 è fissata invece a 2,3. Il pareggio invece a 2.











© RIPRODUZIONE RISERVATA