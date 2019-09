Diretta Juventus U23 Pontedera/ Streaming video e tv: bianconeri lanciati (Serie C)

Juventus U23 Pontedera viene diretta dal signor Alberto Ruben Arena, ed è in programma nella quarta giornata del girone A di Serie C 2019-2020: squadre in campo alle ore 17:30 di domenica 22 settembre presso il Moccagatta di Alessandria, dove i giovani bianconeri giocano le loro partite interne. La Juventus U23 è partita male in questo campionato, ha perso le prime due partite ma poi si è ripresa: al pareggio contro la Pro Patria ha fatto seguito la bella vittoria sul campo dell’Arezzo, sfida giocata mercoledì come recupero del terzo turno. Ancora meglio sta facendo il Pontedera, che vuole qualificarsi ai playoff e che per il momento è assolutamente in linea con il suo obiettivo, anche se la scorsa domenica non è andato oltre un pareggio interno contro il Novara e dunque vuole ripartire di slancio, dovendo soprattutto migliorare nel reparto difensivo. Vediamo allora in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco leggendo le probabili formazioni, mentre aspettiamo la diretta di Juventus U23 Pontedera.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Juventus U23 Pontedera, perché il campionato di Serie C non viene trasmesso sui canali tradizionali salvo qualche eccezione: ancora una volta dunque l’appuntamento è sul portale elevensports.it, che fornisce tutte le partite di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. E’ possibile abbonarsi al servizio oppure, di volta in volta, acquistare il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 PONTEDERA

Fabio Pecchia sembra intenzionato a confermare le sue scelte per Juventus U23 Pontedera: ballottaggio Rosa-Rafael Fonseca nel ruolo di terzino destro, Alcibiade e Coccolo dovrebbero giocare davanti a Loria con Beruatto sulla fascia sinistra. Al centro del campo Idrissa Touré dovrebbe essere affiancato nuovamente da Clemenza e Zanimacchia, ma entrambi possono giocare come laterali nel tridente sostituendo Olivieri (o Lanini) con l’inserimento di Portanova da mezzala. Sembra certo del posto Dany Mota, già tre gol in questo avvio di campionato. Il Pontedera dovrebbe puntare sul 3-5-2, modulo ideale per Ivan Maraia: davanti a Mazzini giocano dunque Ropolo, Cigagna e Piana con Calcagni e Mannini che saranno gli esterni partendo dalla linea dei centrocampisti. Bernardini schierato davanti alla difesa, mentre Gianluca Barba e Serena dovrebbero essere le due mezzali; davanti invece cerca spazio De Cenco, che eventualmente dovrà sfilare la maglia a uno tra Semprini e Tommasini che sembrano essere ancora favoriti per iniziare la partita.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Juventus U23 Pontedera abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria dei bianconeri vale 2,15 volte la somma giocata e dunque la squadra di casa è favorita, perché il segno 2 per il successo esterno porta in dote una vincita di 3,30 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,15 volte la puntata.



