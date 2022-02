Diretta Juventus U23 Pro Patria/ Streaming video tv entrambe reduci da pari (Serie C)

DIRETTA JUVENTUS U23 PRO PATRIA: PARTITA COMBATTUTA

La diretta di Juventus U23 Pro Patria andrà in scena nel turno infrasettimanale valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C – Girone A: il fischio di inizio è in programma mercoledì 23 febbraio alle ore 14.30 allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Le due squadre arrivano entrambe da un pareggio, rispettivamente contro Seregno e Sudtirol. Le posizioni che occupano in classifica, tuttavia, sono abbastanza diverse.

I bianconeri si trovano infatti in zona play-off, al sesto posto della classifica, a quota 39. Il loro obiettivo è per cui quello di continuare ad assicurarsi un posto nella fase successiva del campionato. I biancoblù invece occupano il tredicesimo posto, con 28 punti, soltanto due in più sulla zona play-out. È per loro indispensabile per questa ragione conquistare punti preziosi per allontanare il rischio retrocessione. La Juventus 23 appare dunque favorita sulla carta, ma la Pro Patria ha acquisito fiducia dal punto conquistato nel match contro la capolista nell’ultimo turno. Il risultato di questo match non è per nulla scontato.

DIRETTA JUVENTUS U23 PRO PATRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà purtroppo una diretta in televisione per Juventus 23 Pro Patria, in quanto Sky Sport non ha inserito il match valido per la ventinovesima giornata di Serie C nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio, dunque, potranno usufruire della visione della gara, esclusivamente in streaming, nel caso in cui siano abbonati alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale e tramite il canale YouTube in base al tipo di abbonamento sottoscritto. L’appuntamento è fissato alle ore 14.30.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 PRO PATRIA

In merito alle probabili formazioni di Juventus 23 Pro Patria ci sono invece non pochi punti interrogativi. Questa settimana infatti quattro giocatori bianconeri si sono allenati con la prima squadra e potrebbero in parte non essere disponibili per il turno infrasettimanale: si tratta di Akè, Boloca, Soulè e Stramaccioni. Per il resto il tecnico Lamberto Zauli dovrebbe continuare a schierare il suo 4-2-3-1: Israel; Anzolin, Poli, Riccio, Leo; Miretti, Zuelli; Compagnon, Sekulov, Iocolano; Brighenti. Gli ospiti da parte loro dovranno fare i conti con le assenze degli squalificati Boffelli e Brignoli. Il tecnico Luca Prina, al di là di questi due forfait, dovrebbe confermare quasi completamente il 3-5-2 dello scorso turno: Caprile; Molinari, Boffelli, Saporetti; Galli, Nicco, Ghioldi, Ferri, Vaghi; Piu, Castelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus U23 Pro Patria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Pro Patria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.



