Diretta Juventus U23 Pro Sesto RaiSport/ Streaming video: sestesi, C dopo 10 anni!

Juventus U23 Pro Sesto viene diretta dal signor Turini di Firenze, e si gioca alle 20.45 per la 1^ giornata nel girone A del campionato di Serie C 2020-2021. La formazione under dei campioni d’Italia si ripresenta dopo una stagione in cui è riuscita a fare un buon salto di qualità, dopo l’assestamento del primo anno. Play off disputati da protagonista e conquista della Coppa Italia di Serie C, risultati assolutamente notevoli che ora andranno confermati con la Juve che spera di poter ambire all’alta classifica anche in questa occasione. Per la Pro Sesto invece è un grande ritorno, la “Stalingrado d’Italia” ha una grande tradizione nel campionato di terza serie ma da dieci anni non faceva più parte della categoria. La squadra allenata da Parravicini è reduce da una vittoria in amichevole contro la Pergolettese firmata da un gol di De Respinis e ha disputato anche test di livello, pur persi nettamente, contro formazioni di Serie A come Parma e Atalanta per prepararsi all’appuntamento del nuovo torneo di Serie C. C’è sicuramente curiosità attorno ai sestesi neopromossi, una prova subito interessante per i giovani bianconeri.

DIRETTA JUVENTUS U23 PRO SESTO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Pro Sesto sarà trasmessa in chiaro dalla Rai sul canale numero 58 di RaiSport sul digitale terrestre. In ogni caso la partita sarà disponibile alla visione anche in diretta streaming video e, di conseguenza, basterà recarsi sul sito www.raiplay.it utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone, o utilizzano l’app RaiPlay.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 PRO SESTO

Le probabili formazioni di Juventus U23-Pro Sesto, sfida che andrà in scena presso lo stadio Moccagatta, valevole per la prima giornata del campionato di Serie C. I padroni di casa della Juventus U23 sono passati sotto la guida di Lamberto Zauli, che schiererà dunque una formazione che sarà il giusto mix tra gli elementi della scorsa stagione rimasti in rosa e i giovani ormai fuori quota in Primavera, ma sui quali il club bianconero si sente di poter puntare ancora. Sugli scudi Brighenti e Rafia, in gol nell’ultimo test di livello a Vinovo contro l’Imolese, altra formazione di Serie C. La Pro Sesto allenata da Parravicini scenderà in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Livieri ; Pecorini, Bosco, Caverzasi, Ntube; Gualdi, Gianelli, Di Munno ; Mutton, De Respinis , Cominetti

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Juventus U23 Pro Sesto, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 4,50 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,25 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 3,45 volte la vostra giocata.



