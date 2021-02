Diretta Juventus U23 Pro Vercelli/ Streaming video tv: derby ad alta quota (Serie C)

DIRETTA JUVENTUS U23 PRO VERCELLI: INTRIGANTE DERBY PIEMONTESE

Juventus U23 Pro Vercelli, in diretta dallo stadio Moccagatta di Alessandria, si gioca alle ore 17:30 di martedì 16 febbraio ed è valida per la 25^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021. Si gioca un altro turno infrasettimanale, e questo è un affascinante derby piemontese di alta classifica nel girone A: sta facendo benissimo la seconda squadra bianconera, che dopo i sei gol rifilati al Livorno ha vinto nettamente anche contro l’Albinoleffe e dunque si è posizionata in maniera ancor più concreta in zona playoff, sperando di giocarli per il secondo anno consecutivo anche se poi non potrebbe disputare la Serie B.

La Pro Vercelli dal canto suo sembra aver rotto gli indugi: candidata alla promozione diretta, per il momento deve ancora inseguire Como e Renate ma con la netta vittoria sul Grosseto ha fatto un passo avanti e potrebbe approfittare del rallentamento delle due lombarde per sovvertire la situazione attuale. Sarà interessante valutare quello che succederà nella diretta di Juventus U23 Pro Vercelli; aspettando che le due squadre scendano in campo proviamo a valutare in che modo potrebbero essere schierate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA JUVENTUS U23 PRO VERCELLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Pro Vercelli sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, la grande novità della stagione per il campionato di Serie C: bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio e selezionare il canale Sky Sport 251 sul decoder, qualora non ci possa mettere davanti a un televisore la partita potrà essere seguita anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go (ovviamente riservata agli abbonati) su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 PRO VERCELLI

In Juventus U23 Pro Vercelli Lamberto Zauli potrebbe operare qualche cambio rispetto a sabato: in porta può andare Raina con Dragusin e Delli Carri davanti a lui, sugli esterni bassi Lucas Rosa e De Marino partono favoriti mentre a centrocampo sarà confermato Filippo Ranocchia, ma al suo fianco potrebbe tornare titolare Rafia che agirebbe in posizione più arretrata. Aké e Félix Correia sono insidiati da Abdoulaye Dabo e Del Sole per gli esterni; davanti, insieme ad Andrea Brighenti sono Cerri e Alejandro Marqués a giocarsi il posto. La Pro Vercelli di Francesco Modesto gioca con il 3-4-2-1: Masi, Auriletto e Hristov a protezione di Saro, Clemente a destra mentre sulla sinistra Della Morte potrebbe essere titolare (ma anche avanzare sulla trequarti), a fare filtro in mezzo al campo si candidano nuovamente Emmanuello e Lund Nielsen che devono vincere la concorrenza di Awua. Avremo poi due trequartisti in Rolando e Zerbin, Costantino se la gioca con Romairone per il ruolo di prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Juventus U23 Pro Vercelli, pertanto possiamo subito vedere quali siano le quote che questo bookmaker ha previsto per il turno infrasettimanale di Serie C. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,30 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,05 volte la giocata mentre il segno X, sul quale puntare per il successo della squadra ospite, vale 3,15 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA