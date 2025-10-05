Presentazione della diretta Juventus U23 Ravenna, analisi delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale

Diretta Juventus U23 Ravenna, bianconeri cercano il ritorno alla vittoria

Allo Stadio Giuseppe Moccagatta si aprirà l’ultima parte dell’ottava giornata del girone B di Serie C con la diretta Juventus U23 Ravenna, una sfida molto interessante tra due squadre che occupano posti nella zona alta di classifica e che sono ricche di talento in grado di trascinare verso la vittoria, i bianconeri sono al settimo posto, a metà della zona valida per i playoff dopo un inizio di stagione barcollante e con qualche sconfitta di troppo, ora sono riusciti a trovare una soluzione alle difficoltà e una maggiore continuità nei risultati fondamentale per il resto della stagione, anche se la scorsa settimana è arrivato uno stop inaspettato nella sconfitta 4-2 in casa della Sambenedettese.

Per i giallorossi invece la stagione d’esordio nella categoria si sta trasformando in un vero e proprio sogno, cosa che in pochi si auspicavano all’inizio dell’anno, con 18 punti sono al secondo posto ma solo per via di una differenza reti minore rispetto alla capolista, esprimono un gioco divertente e capace di ottenere sempre il massimo come nella vittoria 1-0 contro la Ternana.

Diretta Juventus U23 Ravenna, come seguire la partita in streaming video

L’orario in cui le due squadre protagoniste della diretta Juventus U23 Ravenna dovranno scendere in campo è alle 12.30 e come di consueto alla stessa ora sarà aperto il collegamento con la sfida tramite Sky Sport che in questo caso ha scelto i canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251).

Formazioni Juventus U23 Ravenna, probabili scelte dei tecnici

Entrambi gli allenatori è probabile che per la diretta Juventus U23 Ravenna scelgano di non effettuare grossi cambi negli undici schierati nell’ultima uscita stagione così da dare continuità alla formazione e ottenere i punti necessari, Massimo Brambilla quindi sceglierà il suo 5-3-2 con Mangiapoco in porta, Turco, Felipe, Scaglia, Turicchia e Rouhi in difesa, Owusu, Faticanti e Cudrig a centrocampo e in attacco Deme e Guerra. Per quanto riguarda i giallorossi di Marco Marchionni la squadra vedrà Anacoura come portiere, 5 difensori Rrapaj, Solini, Esposito, Donati e Da Pozzo, 3 centrocampisti Rossetti, Lonardi e Tenkorang e 2 attaccanti Luciani e Spini.

Juventus U23 Ravenna, quote e possibile risultato finale

La diretta Juventus U23 Ravenna sarà sicuramente una sfida divertente con tante occasioni da gol e ribaltamenti di fronte e il cui risultato sarà fino all’ultimo in bilico e potrebbe essere deciso da una giocata o da un episodio, per questo bet365 mette tutte le quote sui possibili esiti finali molto vicine tra di loro. La vittoria dei bianconeri è considerata più probabile per via della partita tra le mura amiche e per questo è data a 2.50, i giallorossi però sono in una posizione migliore in classifica e per questo la loro vittoria è fissata a 2.55, infine in pareggio, decisamente più difficile è valutato 3.10.