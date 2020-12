Diretta/ Juventus U23 Renate (Serie C) streaming video tv: esame per la capolista

DIRETTA JUVENTUS U23 RENATE: SFIDA DURA PER I BRIANZOLI

Juventus U23 Renate in diretta dallo stadio Moccagatta di Alessandria, mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Esame importante per la capolista, il Renate dopo l’ultima vittoria interna contro la Pistoiese ha mantenuto la sua forma e soprattutto i 4 punti di vantaggio sul Como, più immediato inseguitore della formazione brianzola che al momento comanda nel girone A e che ha visto allontanarsi contendenti come la Pro Vercelli e la Carrarese. Quello della Juventus U23 è sempre un banco di prova difficile, anche se ultimamente i giovani bianconeri non hanno affatto brillato. I ragazzi di Zauli sono reduci da due sconfitte consecutive, la prima in casa contro l’Alessandria e la seconda in trasferta a Pontedera: la Juve si è staccata di due punti dal gruppo delle quarte ed è ora al settimo posto. Il Renate però si presenta all’appuntamento forte di una serie positiva fatta di 7 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 9 sfide disputate in campionato.

DIRETTA JUVENTUS U23 RENATE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Renate sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 RENATE

Le probabili formazioni di Juventus U23 Renate, sfida che andrà in scena presso lo stadio Moccagatta di Alessandria. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Lamberto Zauli con un 3-4-2-1: Ismael; Delli Carri, Alcibiade, Coccolo; Wesley, Peeters, Ranocchia, Felix Correia; Fagioli, Rafia; Brighenti. Gli ospiti guidati in panchina da Aimo Diana schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Gemello; Anghileri, Damonte, Possenti; Guglielmotti, Kabaski. Rada, Esposito; Galuppini, Giovinco; Maistrello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Juventus U23 e Renate, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.60, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 2.95, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.80.

© RIPRODUZIONE RISERVATA