Diretta Juventus U23 Renate/ Streaming video tv: bianconeri in ripresa (Serie C)

Juventus U23 Renate verrà diretta dal signor Claudio Petrella, si gioca domenica 20 ottobre alle ore 17.30 presso lo stadio Moccagatta di Alessandria e sarà una sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. I bianconeri nell’ultima sfida di campionato disputata hanno trovato la loro seconda vittoria, espugnando il campo della matricola Pianese con un gol di Lanini su calcio di rigore. Una boccata d’ossigeno che ha allontanato la giovane Juventus dalla zona calda della classifica, ora sarà comunque importante il banco di prova contro un Renate secondo in classifica e reduce da un brillante 3-0 al Gozzano. Derby tutto brianzolo in testa alla classifica del girone A, il Renate resta a 4 punti di distanza la squadra più vicina alla capolista Monza e con la giusta continuità di rendimento i nerazzurri potrebbero proporsi tra i protagonisti a lungo termine di questo campionato di Serie C.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Renate, domenica 20 ottobre, non sarà disponibile sui canali televisivi in chiaro o a pagamento, sul satellite o sul digitale terrestre. Elevensports avrà l’esclusiva del match in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito elevensports.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 RENATE

Le probabili formazioni di Juventus U23 Renate, domenica 20 ottobre alle ore 17.30 presso lo stadio Moccagatta di Alessandria, sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie C. La Juventus U23 del tecnico Fabio Pecchia sarà schierata con un 4-2-3-1: Loria; Rosa, Alcibiade, Coccolo, Beruatto; Toure, Clemenza; Lanini, Olivieri, Han; Mota. Risponderà il Renate allenato da Aimo Diana schierato con un 3-5-2: Satalino; Baniya, Damonte, Teso; Gugliemotti, Kabashi, Ranieri, Rada, Anghileri; Galuppini, Plescia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Juventus U23 Renate, le quote dell’agenzia di scommesse Snai fanno cadere i favori del pronostico sulla formazione piemontese. Vittoria interna quotata 2.20, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.20 mentre l’affermazione in trasferta viene invece offerta a una quota di 2.85. Per quanto riguarda il numero dei gol complessivamente realizzati dalle due squadre nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.05 e under 2.5 quotato invece 1.75.



