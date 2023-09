DIRETTA/ Juventus U23 Spal (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 19 settembre 2023)

DIRETTA JUVENTUS U23 SPAL (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Juventus U23 Spal non si è mai giocata prima: ripetiamo ancora una volta che i bianconeri, attivi dal 2018 con la loro seconda squadra che hanno iscritto in Serie C, fino al passato campionato sono stati protagonisti nel girone A ma poi si sono spostati in estate per fare spazio ai “pari età” dell’Atalanta, che per la prima volta si è affacciata a questa competizione. Possiamo allora parlare degli incroci tra i due allenatori: Massimo Brambilla, alla seconda stagione con la Juventus U23, e l’esperto Domenico Di Carlo, nuovo volto sulla panchina della Spal, hanno due precedenti.

Il tecnico degli estensi ne ha vinto, riuscendo a pareggiare l’altro. Di Carlo è imbattuto anche contro la Juventus Next Gen, avendola battuta in un’occasione per poi pareggiare nell’altra (allenava il Pordenone, e la stagione è quella 2022-2023), mentre per Brambilla, i cui incroci con il collega sono quelli appena menzionati, si tratta della prima occasione in cui sfiderà una Spal che è già partita con il fiatone e ha dunque bisogno di punti per risalire la corrente, essendo che l’obiettivo dichiarato è quello di tornare immediatamente in Serie B. (agg. di Claudio Franceschini)

JUVENTUS U23 SPAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Juventus U23 Spal sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Juventus U23 Spal in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

JUVENTUS U23 SPAL: JUVE FAVORITA!

Juventus U23 Spal, in diretta alle ore 20.45 di questa sera, martedì 19 settembre 2023, si giocherà per la quarta giornata del girone B del campionato di Serie C 2023-2024, che ci propone infatti il suo primo turno infrasettimanale. Dando uno sguardo alla classifica del gruppo verso la diretta di Juventus U23 Spal, non possiamo fare a meno di notare che la seconda squadra bianconera è ancora ferma a zero punti, anche se ha una partita da recuperare. Finora quindi sono arrivate due sconfitte su due per la Next Gen, che sabato scorso ha perso con un pur pirotecnico 4-3 a Rimini e adesso deve al più presto invertire la tendenza.

Match di un certo fascino perché richiama alla mente anche sfide recenti di Serie A per la Spal – naturalmente contro la prima squadra della Juventus -, gli estensi ci arrivano però da una sconfitta casalinga contro il Perugia che ha complicato un cammino già caratterizzato da un rinvio. La Spal è quindi ferma a 3 punti, quelli colti vincendo al debutto in casa contro la Vis Pesaro. Insomma, senza fare drammi è chiaro che entrambe le formazioni puntino a insuccesso che dia la scossa al cammino: che cosa ci dirà la diretta di Juventus U23 Spal?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 SPAL

Scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta di Juventus U23 Spal. Mister Massimo Brambilla potrebbe schierare la seconda squadra bianconera secondo il modulo 3-5-2, nel quale gli undici titolari potrebbero essere: Daffara in porta, protetto dalla difesa a tre formata da Poli, Hujisen e Muharemovic; in mediana ecco invece una folta linea a cinque con Mulazzi, Comenencia, Damiani, Hasa e Turicchia da destra a sinistra; infine Cerri e Mbangula dovrebbero formare la coppia d’attacco della Juventus U23.

La risposta della Spal allenata da mister Domenico Di Carlo prevede invece un modulo 4-3-3, nel quale proviamo ad indicare come titolari questi undici giocatori: in porta Del Favero, protetto dalla difesa a quattro formata da Bruscagin, Valentini, Arena e Tripaldelli; nel centrocampo della Spal ci aspettiamo invece come titolari dal primo minuto Parravicini, Carraro e Maistri; infine, le ali Siligardi e Rao più il centravanti Antenucci potrebbero formare il tridente d’attacco degli estensi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Juventus U23 Spal in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Sisal. I padroni di casa partono lievemente sfavoriti e il segno 1 è quotato a 2,65 contro il 2,55 per il segno 2 in caso di successo esterno della Spal, mentre l’ipotesi più remunerativa sarebbe quella per il segno X naturalmente in caso di pareggio, proposto a 3,15.

